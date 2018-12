Non si accorge del treno in arrivo | investito e ucciso | le sue gemelle nasceranno a

La Danimarca vuole confinare i migranti “indesiderati” su una minuscola isola : “Non sono voluti e se ne accorgeranno” : La Danimarca pianifica di ospitare i migranti più “indesiderati” del Paese in un posto a dir poco inospitale: una minuscola isola difficile da raggiungere che ora ospita i laboratori, le stalle e i forni per la cremazione di un centro per la ricerca sulle malattie animali contagiose. Giusto per rendere il messaggio un po’ più chiaro, uno dei due battelli che collegano l’isola è chiamato “Virus”. “Non sono voluti in Danimarca e se ne ...

«In Danimarca Non li vogliamo - e se ne accorgeranno» : Il governo danese vuole trasferire circa 100 migranti "indesiderati" in una piccola isola disabitata e quasi irraggiungibile

Uomini E Donne : Tina Cipollari Non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO : Non farà piacere a Giulia De Lellis ascoltare quanto Tina Cipollari ha detto nei suoi confronti nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi 30 novembre. La frase è stata... L'articolo Uomini E Donne: Tina Cipollari non si accorge del microfono acceso e insulta Giulia De Lellis. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Siamo la voce principale del dissenso - ma voi Non ve ne accorgete : Cari/e Direttori/e,ieri a Roma pioveva, ma noi non ce ne Siamo accorte. In più di 150.000 abbiamo manifestato, su iniziativa del movimento femminista "Non una di meno". Ma voi, di noi, vi siete accorti? Della grandezza di quella manifestazione, della sua rilevanza politica, della sua potenza, della sua capacità di mobilitare una marea di persone, nella stragrande maggioranza donne, che hanno sentito liberamente e profondamente di ...

Cristiano De André : "Mio padre era severo - distante. Ma vedeva il domani e Non se ne accorgeva. Così come - a volte - Non si accorgeva di me" : "Mio padre dormiva di giorno e scriveva di notte. Non lo vedevo mai". A ripercorrere il rapporto burrascoso con Fabrizio De André è il figlio Cristiano in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Racconta di quanto distante e severo fosse, di quella volta che buttò giù la porta del bagno in cui si era nascosto con un'ascia, della sua presenza "ingombrante" e poi dell'assenza, dopo la sua scomparsa. "Non l'ho ...

Torino : Calderoli - sinistra Non si accorge di clima intimidatorio : Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al sindaco di Torino, Chiara Appendino, per la lettera di minacce ricevuta, con riferimenti anche alla sua famiglia. Una minaccia anonima e vigliacca che sgomenta. Come sgomenta l'escalation di aggressioni alle sedi della Lega, con v

Pd - Zingaretti : “Gli italiani si stanno accorgendo che chi ha vinto le elezioni Non sta mantenendo le promesse” : La cosa più importante è avere un dibattito in cui prevale rispetto e capacità di ascolto. La missione deve essere quella di salvare l’Italia. Questi che hanno vinto prendono voti con promesse e poi fanno l’opposto. C’è un’Italia che si sta accorgendo che chi ha vinto con delle promesse non le sta mantenendo. stanno tradendo i motivi per cui hanno preso voti, dalla lotta alla povertà all’attenzione ai giovani”. Così il ...

Argentina - squadra femminile scende in campo con 12 giocatrici : l'arbitro Non se ne accorge : Dodici contro undici, senza che né l'arbitro dell'incontro e né le avversarie se ne accorgessero. Per quarantacinque minuti, la squadra femminile ' Camioneros' ha giocato con un elemento in più il ...

Firenze - tir dei rifiuti Non si accorge di lei e la travolge : donna muore alla fermata bus : La donna aspettava l'autobus quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto il dramma. Il camion, impegnato in retromarcia per un manovra, non si è accorto di lei e l'ha travolta. Per la vittima inutili i soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L'autista del mezzo, 40enne, è stato portato in ospedale, dove sarà sottoposto ad alcol test e drug test.Continua a leggere