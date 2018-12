Noemi sposa la sua vocalist Diana Winter e Carolina | foto dalle nozze arcobaleno

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: .@noemiofficial sposa la sua vocalist Diana Winter e Carolina, foto dalle nozze arcobaleno: 'L'amore è tutto ciò che cont… - micheciprovo : RT @OptiMagazine: .@noemiofficial sposa la sua vocalist Diana Winter e Carolina, foto dalle nozze arcobaleno: 'L'amore è tutto ciò che cont… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: .@noemiofficial sposa la sua vocalist Diana Winter e Carolina, foto dalle nozze arcobaleno: 'L'amore è tutto ciò che cont… - CrostataraRoma5 : RT @ARCHINIANARCHIN: La cantante ha pubblicato su Twitter le foto dell'evento su Twitter: 'Tutto ciò che conta è l'amore'. @noemiofficial… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Con fascia tricolore e grandi sorrisi,hato la suae la sua compagna, celebrando l'unione civile in veste di officiante.La cantautrice romana ha avuto l'onore di unire civilmente le sue amiche, confermandosi ancora una volta una paladina dei diritti civili e una grande sostenitrice della comunità LGBTQ., che ha partecipato alla prima edizione di The Voice nel 2013 a cuiha preso parte come giudice e coach, è diventata in questi anni la sua corista: il rapporto tra le due si è cementato al punto chee la sua compagnahanno scelto la Scopelliti per celebrare la loro unione civile.Lesi sono tenute domenica 16 dicembre, come testimoniano gli scatti cheha voluto condividere col suo pubblico mostrando alcuni momenti della cerimonia: "Tutto ciò che conta è l'amore. Un urlo per ...