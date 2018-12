NFL 2019 15esima settimana | vittorie importanti di Chargers | Eagles | Bears e Steelers

Bce taglia stime iNFLazione 2019 a 1 - 6% - outlook 2020 invariato a 1 - 7% : La Bce ha tagliato le stime sull'inflazione dell'Eurozona relative al 2019, al +1,6%, alzando contestualmente quelle relative al 2018 all'1,8%. Confermati outlook 2020 e 2021 all'1,7% e 1,8%.

NFL 2019 (14esima settimana) : vincono Saints - Chargers - Bears e Chiefs - incredibili ko di Rams e Patriots : Succede di tutto nella 14esima settimana della NFL 2018/19. I Playoffs sono sempre più vicini e le big iniziano a macinare vittorie su vittorie per arrivare nelle posizioni migliori alla post-season. New Orleans passa a Tampa, sale in vetta alla Conference e vince lanche a NFC South, Kansas City vince all’overtime contro Baltimore e vola in vetta alla AFC, insidiata dai Los Angeles Chargers, mentre ha dell’incredibile la sconfitta ...

2019 : riflettori puntati su iNFLazione e politiche monetarie : Inoltre, questa normalizzazione della politica monetaria avverrà in concomitanza con una crescita globale che si stabilizzerà su un livello leggermente al di sotto del suo potenziale, dopo anni di ...

Tennistavolo - Qualificazioni Europei a squadre 2019 : serve l’impresa delle azzurre in Croazia. IniNFLuente la gara in Kosovo per i ragazzi : L’Italia del Tennistavolo femminile è di fronte ad un match importantissimo: bisogna vincere in Croazia domani alle ore 18.00, meglio se per 3-0 o 3-1 (con un successo per 3-2 si darebbe vita ad un complicato calcolo di differenza set e differenza punti), nell’ultima giornata del Girone 2 del Gruppo A delle Qualificazioni degli Europei a squadre del 2019 per passare direttamente alla rassegna continentale assieme all’Olanda. ...

NFL 2019 (12esima settimana) : volano Chiefs e Rams - vittoria importante per i Patriots - mentre i Chargers rimontano Pittsburgh : La 12esima settimana della NFL 2018-2019 ci avvicina sempre più alla post-season con vittorie di capitale importanza per i New England Patriots contro i Minnesota Vikings, dei Kansas City Chiefs e Los Angeles Rams per la vetta delle due Conference ma, su tutte, arriva la clamorosa rimonta dei Los Angeles Chargers in casa dei Pittsburgh Steelers. Nella NFC sorprendono la sconfitta dei New Orleans Saints in casa dei Dallas Cowboys e quella dei ...

NFL 2019 (12esima settimana) : successi importanti per Seahawks - Chargers - Vikings e Patriots - finiscono le speranze di Packers e Dolphins : Dopo il corposo antipasto dei match del Thanksgiving Day la NFL è scesa in campo per i match della 12esima settimana e ha emesso altri verdetti importanti. In primo luogo, i Seattle Seahawks non finiscono di stupire e passano a Carolina, i Minnesota Vikings affondano i Green Bay Packers, mentre gli Steelers cadono a Denver, i Chargers demoliscono i Cardinals e New England si rilancia contro i Jets. I RISULTATI CAROLINA PANTHERS (6-5) – ...

NFL 2019 : i New Orleans Saints illuminano il Thanksgiving Day. Vittorie anche per Bears e Cowboys : Come da tradizione a Stelle e strisce, l’ultimo giovedì di novembre è il Thanksgiving Day e, tra un tacchino ripieno e una torta di zucca, si gioca a football. La NFL, infatti, scende in campo con tre match per festeggiare nel migliore dei modi il Giorno del Ringraziamento. La nottata ha regalato sfide di primissimo piano con grandi prestazioni e numeri e una assoluta certezza: i New Orleans Saints in questo momento sono la migliore ...

NFL 2019 (11esima settimana) : i Saints sono inarrestabili - vincono Steelers - Bears e Cowboys - cadono Chargers - Redskins e Packers : L’11esima settimana della NFL non è una di quelle che passerà inosservata, anzi. In questa domenica è successo di tutto. Infortuni gravi, errori clamorosi, vittorie all’ultimo secondo, rimonte incredibili, e lo scenario dei playoffs che inizia a farsi sempre più realistico. Nella NFC i Saints volano e attendono il match di stanotte tra Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs per capire se sono davvero la prima forza nella conference. ...

INFLuenza 2018/2019 : 283mila italiani già colpiti : L‘Influenza continua la sua corsa: nell’ultima settimana sono 103mila i nuovi casi stimati, per un totale di 283mila italiani già colpiti dal ‘male di stagione‘, anche se l’attività dei virus è ancora al livello di base ed il picco e’ atteso per dicembre. Questo il quadro dell’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Nell’ultima settimana, l’incidenza totale ...

INFLuenza 2018/2019 : nel Lazio disponibili oltre 1 milione di dosi di vaccino : oltre 1 milione di dosi di vaccino antInfluenzale a disposizione nella Regione Lazio. L’obiettivo della campagna 2018-2019 è quello di consolidare e incrementare i risultati raggiunti l’anno passato e per farlo sono state incrementate le dosi del vaccino a disposizione che saranno distribuite grazie all’impegno di oltre 5 mila medici tra medicina generale, pediatri di libera scelta e i servizi vaccinali delle Asl. A presentare ...

POTENZA : ASP : Al via la campagna AntiNFLuenzale Antipneumococcica 2018 - 2019 : Inizio della campagna a partire dal 12 novembre. Nella città di POTENZA il servizio verrà erogato come di seguito indicato: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00; il martedì ed il ...

INFLuenza 2018/2019 - a Bari in coma 59enne : primo caso in Italia : L’Influenza 2018/2019 sta facendo il suo esordio e iniziano le prime complicanze: un barese di 59 anni è ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari. L’uomo, una persona in buono stato di salute generale, ha contratto l’infezione in loco: il virus responsabile – secondo le analisi condotte dal laboratorio di Epidemiologia e sanità pubblica diretto dalla prof.ssa Maria Chironna, è una variante dell’A/H1N1, lo stesso ...

INFLuenza 2018-2019 - l’appello dei medici : “E’ il periodo giusto per vaccinarsi” : “Invito tutti i cittadini, soprattutto i malati cronici, gli ultra 65enni, le categorie a rischio tra cui il personale sanitario a sottoporsi alla vaccinazione antInfluenzale. È il periodo giusto per recarsi dal proprio medico e immunizzarsi”. Questo l’appello rivolto dal presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, mentre l’Influenza comincia la sua corsa stagionale. “Sono milioni ...