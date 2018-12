Nessuna traccia | Battisti si è volatilizzato | la polizia diffonde venti

Nessuna traccia di Mattia - scomparso in Valmanenco : per gli amici 'lo hanno portato via' : Mattia Mingarelli ancora non si trova. Sono trascorsi ormai 10 giorni da quando il giovane agente di commercio comasco ha raggiunto la baita di famiglia a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, e dopo una breve escursione ha fatto perdere le sue tracce. Mentre le ricerche continuano senza sosta, gli inquirenti cercano di risolvere un caso intricato con diversi punti oscuri. Gli amici e i famigliari del 32enne non credono all'allontanamento ...

Supermicro : abbiamo controllato - Nessuna traccia del chip cinese di spionaggio : Supermicro ha scelto di informare i propri clienti e il mondo con un aggiornamento pubblico sulla vicenda, rinnovando le contestazioni già arrivate a suo tempo anche da parte di Apple ed Amazon , ...

Il SETI : Nessuna traccia di extraterrestri sull'asteroide interstellare - : Le prolungate osservazioni dell'asteroide Oumuamua durante il suo avvicinamento alla Terra hanno portato ad escludere la presenza sulla sua superficie di "qualsivoglia fonte artificiale di onde radio ...

Rimini - ancora Nessuna traccia di Giovanni Succi : il caso arriva a 'Chi l'ha visto?' : Il caso di Giovanni Succi (68 anni) il cacciatore di Santarcangelo (Rimini) scomparso lo scorso mercoledì, è arrivato a 'Chi l'ha visto?'. Il noto programma di Rai3 ha lanciato un appello con la speranza che l'uomo possa essere ritrovato. Il pensionato era uscito assieme ad alcuni amici per la consueta battuta di caccia, per poi allontanarsi dal gruppo in un secondo momento assieme a due cani. Da quel momento, del signor Succi si sono perse ...

Messina - Sicilia Futura : 'In Aula Nessuna traccia del Piano di Riequilibrio' : ... in seguito a decisioni della giunta municipale, , che fuori dal linguaggio burocatrese, significa che il sindaco chiede al consiglio comunale una condivisione politica di quelle che sono competenze ...

Caso Gessica Lattuca - Nessuna traccia a casa di Filippo : A quasi tre mesi dalla sua scomparsa, continuano le indagini su Gessica Lattuca , la 27enne sparita da Favara , paese in provincia di Agrigento . L'unico indagato, per ora, è il compagno Filippo ...

Ha un incidente d’auto - ma di lui Nessuna traccia. Scomparso a Pozzallo Alessandro Fede : Di Alessandro Fede, giovane siciliano di Pozzallo, non si hanno notizie da ieri pomeriggio: la sua auto è stata trovata incidentata ma di lui nessuna traccia.Continua a leggere

Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Salvini è scomparso : Nessuna traccia nella manovra : Il taglio delle accise sulla benzina promesso da Matteo Salvini e dalla Lega non ci sarà, almeno per quest'anno, stando a quanto riportato dalla bozza della legge di bilancio. Sterilizzati gli aumenti delle accise sui carburanti per il 2019, non si fa invece riferimento al taglio promesso prima da Salvini e poi dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci.Continua a leggere

Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione : Nessuna traccia di Sara Affi Fella ma... (Trono Classico) : Uomini e donne, Anticipazioni: nella nuova registrazione del dating show di canale 5, Lorenzo Riccardi ha attaccato aspramente la sua corteggiatrice Giulia Cavaglia…(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:11:00 GMT)

"È uscita di casa in ciabatte e vestaglia prima del temporale" : Nessuna traccia di Brigitte : Ancora nessuna traccia di Brigitte Pazdernik, la 76enne di origine tedesca scomparsa la notte di mercoledì da Narbolia: ci...

Maltempo in USA : alluvioni in Texas - Nessuna traccia dei 4 dispersi : Quattro persone (3 uomini e una donna) sono disperse a causa di un’alluvione che ha colpito in questi giorni il Texas, interessato da forti piogge: le ricerche riprenderanno con la luce del giorno. I dispersi si trovavano a Junction, una città a circa 225 km a ovest di Austin, all’interno di un’area per camper e roulotte investita dall’esondazione del fiume South Llano. L'articolo Maltempo in USA: alluvioni in Texas, ...

Lamezia - bimbo disperso nel nubifragio : Nessuna traccia/ Ultime notizie - madre e figlio morti : procura indaga : Lamezia, bimbo disperso nel nubifragio: nessuna traccia del piccolo di 2 anni. Per la morte della madre e del fratellino la procura ha aperto una inchiesta per omicidio colposo.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 14:41:00 GMT)