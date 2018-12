Nero a metà | ultima puntata con Claudio Amendola anticipazioni

Nero a metà/ Anticipazioni ultima puntata : Malik salverà Carlo e Alba? - 17 Dicembre 2018 - : Nero a metà, Anticipazioni ultima puntata 17 Dicembre: grandi colpi di scena e pericoli per i protagonisti Carlo Guerrieri e Malik.

Nero a metà/ Anticipazioni ultima puntata : Carlo in carcere - Alba in pericolo - 17 Dicembre 2018 - : Nero a metà, Anticipazioni ultima puntata 17 Dicembre: grandi colpi di scena e pericoli per i protagonisti Carlo Guerrieri e Malik.

Nero a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà | […] L'articolo Nero a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. ...

Anticipazioni ultima puntata di 'Nero a metà' : Carlo verrà arrestato per colpa di Malik : Questa settimana la serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola, "Nero a metà", saluterà tutto il suo affezionato pubblico con una puntata finale ricca di emozioni e suspance. Lunedì 17 dicembre, infatti, verranno trasmessi alle 21.25 su Rai1 gli episodi 11 e 12 della prima stagione dove l'ispettore Guerrieri verrà arrestato per colpa del suo partner Malik. Anticipazioni episodi 11 e 12 Le Anticipazioni di "Nero a metà" ci suggeriscono ...

Ascolti tv - vince la serata Nero a metà ma la finale di X Factor 2018 è la più vista di sempre : La serie tv poliziesca di Rai1 Nero a metà si aggiudica con la penultima puntata la prima serata con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, vincendo su Canale 5 (in onda il film L’amore non va in vacanza) e su Rai3 (veniva trasmesso il film con Tom Hanks Aspettando il re) ma a fare rumore sono i numeri della finale di X Factor 2018, che è già diventata la più vista di sempre: ad assistere – in chiaro – alla vittoria di ...

Ascolti tv - Amendola senza rivali : "Nero a metà" dilaga nel prime time : Quasi 5 milioni di telespettatori per la penultima puntata della fiction in onda su Rai 1. La finale di "X Factor" si ferma...

Ascolti tv giovedì 13 dicembre - ancora un successo per Nero a Metà : La serie con Claudio Amendola segna il 21.2% di share ieri in tv ancora un grande successo per Nero a Metà. Ieri sera, giovedì 13 dicembre, la fiction in onda su Rai1 ha infatti conquistato 4.743.000 spettatori. La serie con Claudio Amendola e diretta da Marco Pontecorvo ha registrato uno share pari al 21.2%. Il pubblico […] L'articolo Ascolti tv giovedì 13 dicembre, ancora un successo per Nero a Metà proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 12.28% (TV8+Sky). Flop I Grandi Papi (0.8%) : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 5.4% su TV8 e al 12.28% incluso Sky : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

Ascolti TV | Giovedì 13 dicembre. Nero a Metà 21.2% - la finale di X Factor 2018 al 5.4% su TV8 : Nero a Metà - Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz Su Rai1 Nero a Metà ha conquistato 4.743.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 L’Amore non va in vacanza ha raccolto davanti al video 1.734.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Rai2 Unici – Luciano Pavarotti: Un Mito semplice ha interessato 1.125.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Mai Dire Talk ha catturato l’attenzione di 794.000 spettatori ...

Anticipazioni Nero a metà - ultima puntata : Alba rischia la morte - Malik nei guai : Giunge al termine la prima stagione della fiction Nero a metà con protagonista Claudio Amendola. Il prossimo lunedì 17 dicembre, in prime time alle ore 21.30, verrà trasmessa la sesta e ultima puntata di questa edizione, la quale si preannuncia densa di colpi di scena. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Guerrieri finisce in carcere e il responsabile di tutta questa situazione potrebbe essere proprio il suo fidato collega Malik, il quale ...

Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata : Alba muore? Guerrieri in carcere : ultima puntata Nero a metà, Anticipazioni sul finale della serie tv di Rai 1 Cosa ci rivelano le Anticipazioni dell’ultima puntata di Nero a metà? Attraverserà il periodo più buio della sua vita, Carlo Guerrieri (Claudio Amendola). Finirà in carcere e Alba (Rosa Diletta Rossi) non si capaciterà di come questo sia stato possibile e […] L'articolo Anticipazioni Nero a metà sesta e ultima puntata: Alba muore? Guerrieri in carcere ...

Replica Nero a metà quinta puntata : dove rivedere la serie tv : Nero a metà, Replica quinta puntata della serie tv con Claudio Amendola La Replica della quinta puntata di Nero a metà permetterà a chi non ha potuto seguire l’ultimo episodio andato in onda di scoprire il nuovo caso su cui deve indagare Carlo Guerrieri. Non sarà facile, per lui, fare chiarezza su un omicidio alquanto […] L'articolo Replica Nero a metà quinta puntata: dove rivedere la serie tv proviene da Gossip e Tv.

Nero a Metà anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 dicembre : lunedì 17 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento con la fortunata Fiction Serie TV di Rai1. Scopriamo cosa rivelano le anticipazioni sul finale di stagione.