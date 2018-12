NERO A METÀ 2 SI FARÀ? Anticipazioni seconda stagione | gli ascolti fanno ben sperare

NERO a Metà - Ultima Puntata : Quale sarà il destino del commissario Carlo Guerrieri? : Stasera si conclude la prima stagione della Fiction Serie TV di Rai Uno. Scopriamo le anticipazioni finali.

NERO a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. : Claudio Amendola è il protagonista del lunedì sera di Raiuno con la fiction articolata in sei puntate, Nero a metà. La fiction racconta la storia di Carlo Guerrieri, un personaggio che unisce la grinta stropicciata e dolente dei detective d’altri tempi con le contraddizioni comiche e drammatiche degli italiani di oggi. Nero a metà | […] L'articolo Nero a metà – Sesta e ultima puntata di lunedì 17 dicembre 2018 – Trama e anticipazioni. ...

Anticipazioni ultima puntata di 'NERO a metà' : Carlo verrà arrestato per colpa di Malik : Questa settimana la serie poliziesca con protagonista Claudio Amendola, "Nero a metà", saluterà tutto il suo affezionato pubblico con una puntata finale ricca di emozioni e suspance. Lunedì 17 dicembre, infatti, verranno trasmessi alle 21.25 su Rai1 gli episodi 11 e 12 della prima stagione dove l'ispettore Guerrieri verrà arrestato per colpa del suo partner Malik. Anticipazioni episodi 11 e 12 Le Anticipazioni di "Nero a metà" ci suggeriscono ...

Ascolti tv - vince la serata NERO a metà ma la finale di X Factor 2018 è la più vista di sempre : La serie tv poliziesca di Rai1 Nero a metà si aggiudica con la penultima puntata la prima serata con più di 4 milioni e mezzo di spettatori, vincendo su Canale 5 (in onda il film L’amore non va in vacanza) e su Rai3 (veniva trasmesso il film con Tom Hanks Aspettando il re) ma a fare rumore sono i numeri della finale di X Factor 2018, che è già diventata la più vista di sempre: ad assistere – in chiaro – alla vittoria di ...

Ascolti tv - Amendola senza rivali : "NERO a metà" dilaga nel prime time : Quasi 5 milioni di telespettatori per la penultima puntata della fiction in onda su Rai 1. La finale di "X Factor" si ferma...