Nel vertice di Palazzo Chigi trovate le coperture per il deficit al 2 | 04% Salta l' esame

Manovra - cosa c’è Nell’accordo raggiunto da Lega e M5S al vertice di governo : Le sedute odierne della Commissione Bilancio del Senato sulla Manovra, previste per il voto degli emendamenti, sono state cancellate. Il provvedimento è atteso in Aula domani. Sarà dunque probabilmente questa l'Aula per apportare le modifiche concordate ieri sera a Palazzo Chigi. "Non posso che dire che il clima è stato disteso, perché è la verità: abbiamo affrontato temi politici e li abbiamo risolti", ha detto il sottosegretario leghista ...

Nel vertice di Palazzo Chigi trovate le coperture per il deficit al 2 - 04%. Tagli divisi a metà per Reddito e Quota 100 : E' durato 4 ore il vertice di ieri sera tra Conte, Di Maio e Salvini sulla manovra. Accantonata l'ecotassa. Smentita l'ipotesi di dimissioni del presidente del Consiglio. 'Abbiamo trovato l'accordo su ...

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è Nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Strage in discoteca - vertice in procura per le prime iscrizioni Nel registro degli indagati : CORINALDO, ANCONA, . Due etti di droga. Sicuramente cocaina, forse anche eroina. Quando sabato mattina i carabinieri di Senigallia sono entrati nel residence dove dormiva il sedicenne, è scattato ...

Volley : A1 Femminile - Nella 9a scontro al vertice Scandicci-Conegliano : LA GIORNATA- In diretta su Rai Sport + HD, sabato sera alle 20.30, la delicata sfida tra Lardini Filottrano e Bosca S.Bernardo Cuneo. Le marchigiane vogliono fortemente lasciare le ultime posizioni ...

Biathlon : CdM - azzurri distanti dal vertice Nell'Individuale di Pokljuka : Rinviata ieri per nebbia, è stata recuperata questa mattina nella 20 km Individuale della tappa di Coppa del Mondo di Biathlon, a Pokljuka , Slovenia, , dove si registra l'ennesimo sigillo del ...

Moto – FIM ISDE 2018 : l’Italia si conferma tra le squadre top - gli azzurri al vertice Nel Junior World Trophy : La Maglia Azzurra si conferma al vertice del Junior World Trophy e al terzo posto nel Trofeo. Il Moto Club Italia aumenta il vantaggio sugli inseguitori Il quinto giorno della FIM ISDE 2018 ha visto nuovamente l’Italia tra le migliori squadre della competizione. Nel Junior World Trophy la nazionale azzurra ha realizzato il secondo tempo dietro agli Stati Uniti, primi per meno di 50 secondi oggi ma alle spalle degli azzurri di oltre tre ...

Arbitro aggredito : l'Aia non manda direttori di gara Nel Lazio. Vertice col governo : ... al suo presidente Nicchi e a Riccardo Bernardini, l'Arbitro che domenica è stato vittima di una vile e inaccettabile aggressione che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport. L'obiettivo ...

Sollevamento pesi - Mondiali 2018 : Mirco Scarantino salva la spedizione con il suo bronzo - ma gli azzurri sono ancora lontani dal vertice Nelle nuove categorie olimpiche : I Campionati del Mondo 2018 di pesistica olimpica di Ashgabat sono andati in archivio dopo dieci giornate di gare ricche di emozioni e di prestazioni sensazionali, con l’Italia che ha potuto festeggiare per la splendida medaglia di bronzo di Mirco Scarantino nei -55 kg. La spedizione azzurra in Turkmenistan era composta da nove atleti che hanno complessivamente raccolto (incluse le classifiche di specialità) sei piazzamenti nella top5 e ...

Trenord : ToniNelli - serve soluzione definitiva - mercoledì vertice al Mit : Milano, 9 nov. (AdnKronos) - "Resta altissima la mia attenzione, e del ministero che guido, sulla situazione delle ferrovie lombarde. Stiamo già prendendo provvedimenti immediati, con gli ulteriori treni messi a disposizione di Trenord quest’anno e il prossimo. Ma siamo convinti che sia necessario l

Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Conte - il vertice non risolve. Luigi Di Maio non si fida - una voce Nella Lega : Il vertice notturno a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti viene presentato come un 'incontro chiarificatore'. Ma i problemi, tra Lega e M5s , sono ancora tutti sul tavolo e non ...

Belluno - incendio Nell’Agordino : Zaia firma lo stato di crisi - oggi vertice a Taibon : Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato poco fa lo stato di crisi in relazione all’esteso incendio che sta interessando la zona dell’Agordino, in provincia di Belluno. oggi alle 16.30, in Comune a Taibon Agordino, si terrà un vertice di tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento, convocato dall’Assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin. L'articolo Belluno, incendio nell’Agordino: Zaia firma lo ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini pre-Cdm Dl Fisco - tregua armata Nel governo : E' tregua armata, ma sempre una tregua, all'interno del governo Conte, mentre i due partiti di maggioranza si apprestano a risolvere la controversa parte del comma 9 dell'articolo 9 del decreto fiscale che M5s non può proprio digerire. E cioè lo scudo penale per il riciclaggio e l'autoriciclaggio. Sotto i riflettori c'è la cosidetta 'dichiarazione integrativa' dei redditi. Prima ...

