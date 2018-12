Nel 2018 le banche italiane si libereranno di 70 miliardi di crediti deteriorati e

Record 200 milioni di smartphone Huawei venduti Nel 2018 : almeno due motivi del successo : Il 2018 si chiude con il botto per il mercato degli smartphone Huawei. Il produttore, oggi 17 dicembre, ha reso noto che entro il giorno di Natale ormai imminente, sarà raggiunta la quota Record di 200 milioni di device venduti globalmente. Una cifra da capogiro, considerando il piuttosto recente impegno dell'azienda nel settore mobile (almeno rispetto ad un colosso Android come Samsung). Nel conteggio degli smartphone Huawei venduti, rientra ...

Sci alpino - Coppa Europa Andalo PagaNella 2018 : lo svizzero Noger vince il gigante - gli azzurri Ballerin e Maurberger sul podio : Lo svizzero Cedric Noger ha vinto il gigante maschile di Coppa Europa ad Andalo Paganella. L’elvetico aveva già chiuso in testa la prima manche e anche nella seconda ha confermato la sua leadership. Successo per la Svizzera, ma davanti ai propri tifosi è stata una grande Italia. Sono ben due gli azzurri che salgono sul podio. Al secondo posto si è classificato Andrea Ballerin, che sfiora la vittoria, chiudendo a quattro centesimi dalla ...

Trenta : carabiniere aggredito va encomiato - 1517 feriti Nel 2018 : Roma, 17 dic., askanews, - 'Chi tocca un carabiniere, o un militare, tocca lo Stato. Servono maggiori tutele: a Roma ho visto un comportamento esemplare, gli darò un encomio!'. Lo ha scritto su ...

San Siro - Nel 2018 da Inter e Milan 10 milioni per l’affitto : San Siro chiude l’anno in rosso, seppur sempre più vicino al pareggio: dalle due società oltre 10 milioni per l'affitto. L'articolo San Siro, nel 2018 da Inter e Milan 10 milioni per l’affitto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I 7 gossip più assurdi che hai letto Nel 2018 : Per la cronaca, il tour manager la stava portando in braccio quella volta perché si era fatta male a un piede. Il duetto Zayn e Selena Non solo c'era qualcuno che scommetteva su un featuring in ...

I 7 gossip più assurdi che hai letto Nel 2018 : E soprattutto falsi The post I 7 gossip più assurdi che hai letto nel 2018 appeared first on News Mtv Italia.

Donazione e trapianto di organi - Nel 2018 il Piemonte si conferma eccellenza nazionale ed internazionale : A svolgere la parte più importante di questa attività è stata l'Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, come ha sottolineato il direttore generale Silvio Falco.

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Federico Pellegrino secondo Nelle sprint : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Basket - 10a giornata Serie A 2018-2019 : Trieste travolge Avellino Nel posticipo e si conferma matricola terribile del campionato : Mancava soltanto il posticipo tra Alma Trieste e Sidigas Avellino per chiudere la decima giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Al PalaRubini la formazione di Eugenio Dalmasson raccoglie il quinto successo consecutivo tra le mura amiche superando la squadra irpina con il punteggio di 110-64. Incontro dominato dai padroni di casa sin dal primo parziale, con i giocatori triestini capaci di mettere in campo un Basket di primissimo livello e di ...

Badminton - Internazionali d’Italia 2018 : Danimarca e Russia padrone Nel Bel Paese : Disputate le finali di tutti i tabelloni principali degli Internazionali d’Italia di Badminton: nella giornata odierna si sono svolti gli atti conclusivi dei cinque tornei, dove purtroppo non erano presenti italiani, eliminati tutti al primo turno nella giornata di venerdì. Danimarca (tre titoli) e Russia (due) si dividono la posta in palio. Nel singolare maschile il danese Victor Svendsen, testa di serie numero 4, supera per 21-12 21-17 ...

Rugby - Coppa Italia 2018-2019 : Nel Girone 2 Viadana passa in testa - il Valorugby vince il big match : Oggi si sono disputate le gare della quarta giornata del Girone 2 della Coppa Italia di Rugby: cambio al vertice del raggruppamento, con il Viadana che batte per 47-15 la Lazio e passa in testa con una lunghezza di margine sul ValoRugby, che supera di misura (21-18) I Medicei, ora al terzo posto. Di seguito risultati e classifica della terza giornata: Girone 2 Risultati Viadana-Lazio 47-15 ValoRugby-I Medicei 21-18 Classifica Viadana ...

Tiro con l’arco - Indoor World Series Roma 2018 : Matteo Canovai trionfa tra gli junior Nel ricurvo! Pagni è terzo Nel compound maschile - Tonioli out ai quarti : Grande spettacolo alla Fiera di Roma per la terza e ultima giornata della tappa delle World Series Indoor di Tiro con l’arco dedicata alle eliminatorie e finali di tutte le competizioni in programma. Buonissimi risultati per l’Italia nelle gare giovanili di ricurvo e compound specialmente con la vittoria di Matteo Canovai, mentre tra i seniores è arrivato il terzo posto di Sergio Pagni. Nell’arco olimpico maschile invece nessun ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Nelle prove sprint successi per Repilov - Geisenberger e Eggert/Benecken Nel doppio : Le tre prove sprint odierne hanno chiuso la tappa di Lake Placid valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. Vittorie per Roman Repilov nella gara maschile, Natalie Geisenberger tra le donne, e per Toni Eggert e Sascha Benecken nel doppio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulla pista statunitense. Nella prova sprint maschile (che non ha visto al via Wolfgang Kindl, squalificato ieri dopo il controllo del peso del suo Slittino) ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani è terzo Nell’omnium! Confalonieri e Guazzini quinte Nella madison : Elia Viviani torna sul podio nell’omnium nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. A Londra, nella quarta tappa stagionale, il 29enne veronese ha chiuso al terzo posto, dimostrando di aver ritrovato definitivamente il feeling con la specialità in cui conquistò lo storico oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dopo il quale decise di fermarsi per concentrarsi sulla strada. Viviani ha vinto due delle quattro prove in programma: lo scrath e ...