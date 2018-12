Nedved e l’attacco a Marotta | il ceco fa marcia indietro e svela | “mi ha fatto male”

sportfair

: RT @passione_inter: #Zanetti commenta l'#UELdraw: 'Non ci sono gare semplici, vogliamo essere protagonisti' ????'#Icardi è il nostro capitan… - austrian_cio : RT @passione_inter: #Zanetti commenta l'#UELdraw: 'Non ci sono gare semplici, vogliamo essere protagonisti' ????'#Icardi è il nostro capitan… - mavakaga : RT @passione_inter: #Zanetti commenta l'#UELdraw: 'Non ci sono gare semplici, vogliamo essere protagonisti' ????'#Icardi è il nostro capitan… - AccarinoMarco : RT @passione_inter: #Zanetti commenta l'#UELdraw: 'Non ci sono gare semplici, vogliamo essere protagonisti' ????'#Icardi è il nostro capitan… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Paveldopo l’attacco a Beppetorna sui suoi passi al Golden Boy 2018 di Torino: di fronte all’ex ad della Juventus ilfaIn occasione della cerimonia del Golden Boy 2018, che ha premiato il miglior calciatore Under 21 dei campionati europei, Pavele Beppesi sono incontrano e si sono scambiati sorrisi ed abbracci (VEDI QUI). Le polemiche dei giorni scorsi, nate a causa delle dichiarazioni dell’ex centrocampista cieco sull’ex ad bianconero (“? Vederlo all’Inter mi fa un effetto strano. È un grande professionista ma, probabilmente, non è mai stato juventino”), sembrano già sopite alla luce della convivialità dell’incontro tra i due ex colleghi e delle dichiarazioni di entrambi sul palco dell’evento sportivo.“Non volevo attaccare, è stato un grandissimo maestro per me e per gli altri ...