NBA | Michael Beasley lontano dai Lakers per aiutare la mamma malata

NBA – Gli Hornets vincono allo scadere e Michael Jordan prende a schiaffi Monk : il motivo è clamoroso [VIDEO] : Momenti concitati nel finale di Hornets-Pistons: Charlotte chiude l’incontro allo scadere e la panchina entra in campo, il presidente Michael Jordan prende a schiaffi Malik Monk e lo ‘richiama all’ordine’ Nel finale di partita fra Charlotte Hornets e Detroit Pistons è successo di tutto. La franchigia della Carolina del Nord ha segnato una tripla con Jeremy Lamb allo scadere, con appena 3 decimi di secondo sul cronometro. Appunto, 3 decimi, ...

NBA – Allen Iverson la tocca piano : “LeBron James è il migliore della sua generazione - Michael Jordan è Dio” : Allen Iverson dice la sua sul paragone LeBron James-Michael Jordan: il primo è il miglior giocatore della sua generazione, il secondo è ‘Dio su un campo da basket’ Una delle discussioni più accese riguardanti l’NBA riguarda, come spesso accade negli sport, chi sia il G.O.A.T, il miglior giocatore della storia. A contendersi questo incredibile riconoscimento sono solo in due: Michael Jordan, l’icona del basket ...

Quando l’NBA diventa da… collezione : figurina di Michael Jordan in edizione limitata venduta ad un prezzo folle! [FOTO] : figurina di Michael Jordan venduta ad un prezzo folle negli USA: un vero e proprio pezzo da collezione del quale ne esistono solo 23 copie Per un pezzo di collezione, i veri appassionati del genere sono disposti a tutti. Se tale oggetto in questione é poi una limite edition, della quale ne esistono solo 23 copie, il prezzo di vendita in asta schizza alle stelle. Chiedere conferma a chi ha acquistato per la cifra record di 94.630 dollari la ...

NBA – Michael Jordan non ha dubbi - pronto il rinnovo per Kemba Walker : ma il futuro di Charlotte non convince : Michael Jordan ha intenzione di rinnovare il contratto di Kemba Walker, ma il futuro degli Hornets non sembra potergli dare soddisfazione: il playmaker di Charlotte davanti ad un bivio Inizio di stagione al di sopra delle aspettative per i Charlotte Hornets. La franchigia della Carolina del Nord ha messo insieme 8 vittorie e 8 sconfitte, stazionando in zona Playoff. Il merito è di uno straordinrio Kemba Walker che sta giocando su medie mai ...