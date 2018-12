NBA All-Star Voting 2019 al via su Google nel giorno di Natale

NBA – Possibile trade fra Bulls e Jazz : in ballo Parker e Favors : I Chicago Bulls pronti a liberarsi di Jabari Parker: Possibile la trade con gli Utah Jazz che metterebbero Favors sul piatto Jabari Parker sembra essere diventato un peso per i Chicago Bulls. Chiuso da Markkanen e Portis, l’ex Bucks ha visto diminuire il suo minutaggio ed è stato spesso ‘escluso’ per scelta tecnica dal nuovo coach Boylen. Un’esclusione da 20 milioni a stagione per due anni, come si legge sul ...

Basket - NBA : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Risultati NBA – I Wizards annientano i Lakers - Sacramento e Miami espugnano Dallas e New Orleans : ok Indiana : John Wall non lascia scampo ai Lakers, piazzando 40 punti nella vittoria dei Wizards sui giallo-viola. Sorrisi anche per Sacramento e Miami Pesante sconfitta dei Los Angeles Lakers nella notte NBA, LeBron James e compagni cadono al cospetto dei Washington Wizards, trascinati da un superlativo John Wall. Sono quaranta i punti messi a referto dal playmaker classe ’90, autentico protagonista di un match mai in discussione, visto il +20 ...

NBA - pazzeschi LeBron e Ball : entrambi in “tripla doppia” come Magic e Kareem : LeBron James e Lonzo Ball entrano nella storia dei Los Angeles Lakers pareggiando un pazzesco record di Magic Johnson e Kareem Abdul Jabbar LeBron James e Lonzo Ball hanno chiuso la gara della notte dei Lakers contro gli Hornets in tripla doppia. 24-12-11 assist per il King James, trascinatore dei losangelini, 16-10-10 assist per il collega più giovane, utili a superare 128-100 Kemba Walker e soci. E’ solo l’ottava volta che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (16 dicembre) : Clippers sconfitti a Oklahoma City nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. Cadono anche gli Spurs - mentre i Lakers tornano al successo : Sette partite in programma nella notte NBA. Vittoria per Oklahoma City Thunder nell’atteso scontro con i Los Angeles Clippers, nonostante 28 punti di Danilo Gallinari. I Lakers superano Charlotte e approfittano del passo falso dei concittadini per salire al quarto posto in classifica. Bella vittoria per Detroit, che ferma Boston e torna a gioire dopo sei sconfitte consecutive, mentre si interrompe a quattro la striscia di successi dei San ...

NBA - Gallinari & Belinelli : 45 punti in coppia ma due sconfitte per Clippers e Spurs : Oklahoma City Thunder-L.A. Clippers 110-104 Non sembra funzionare nulla a Russell Westbrook al via della partita: dopo i primi 22 minuti di gioco non ha ancora segnato un canestro. Poco male, quando ...

NBA : LeBron James-Lonzo Ball da record - battuta Charlotte a domicilio : Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 100-128 Ci sono tanti modi per bussare alla porta dei record della franchigia NBA più blasonata, seguita e conosciuta. LeBron, da due mesi a questa parte, ha ...

