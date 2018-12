Napoli | Milik il re dei gol pesanti Adesso si può dosare il turnover

Cagliari-Napoli - che perla di Milik su punizione. Ma Ancelotti lo aveva previsto... : La vittoria del Napoli contro il Cagliari porta la firma di Arek Milik . L'attaccante polacco è stato schierato titolare da Ancelotti dopo l'amara serata di Anfield, contraddistinta dall'occasione ...

Napoli - tutta la gioia di Koulibaly : 'Felici per Milik - crediamo all'Europa League' : Ai microfoni di Sky Sport, Kalidou fa i complimenti ai suoi compagni. 'Siamo sempre pronti a giocare dal primo minuto, abbiamo un gruppo unito e anche quelli che giocano di meno oggi hanno fatto ...

Il Napoli gioisce al 92' : Milik stende per 1-0 il Cagliari : Il Napoli di Carlo Ancelotti dopo la grande delusione in Champions League si rialza in campionato, anche se lo fa a fatica. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 il campo dell'ostico Cagliari di Rolando Maran che se l'è giocata alla pari e a viso aperto con i secondi in classifica. Ancelotti ha fatto un pò di turnover dopo le fatiche contro il Liverpool tenendo in panchina i quattro tenori Insigne, Mertens, Hamsik e Callejon. La partita è stata ...

Serie A : Cagliari-Napoli 0-1 - decide una punizione di Milik al 91' : All .: Ancelotti Arbitro : Doveri Marcatori : 46' st Milik, N, Ammoniti : Padoin, C,, Maksimovic, N,, Insigne, N,, Sau, C, Espulsi : Note : LA CRONACA DEL MATCH

Dall’errore di Anfield alla magia di Cagliari - Milik si prende il Napoli : fiducia e coerenza - Ancelotti rischia e vince con il turnover : Dopo l’errore nel finale di Anfield, Arkadiusz Milik si prende il Napoli con la magia che piega un ottimo Cagliari: Ancelotti rischia con un ampio turnover ma torna a casa con 3 punti importanti Partita fondamentale quella di questa sera per il Napoli. Serviva una reazione che è arrivata, soffrendo e dimostrando ancora una volta di credere nel proprio gioco e nelle potenzialità di un’intera squadra. Dopo l’eliminazione ...

Cagliari-Napoli 0-1. Decide la rete di Milik : azzurri a -8 dalla Juve : Nulla da fare per il Cagliari che perde la sua prima partita in casa in stagione. Invece il Napoli rimane