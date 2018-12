Napoli | Ghoulam esaltato | sfiora l' impresa alla Maradona

Napoli - Ancelotti : “Sarebbe bello sfidare Sarri in finale di Europa League. Ghoulam? Utile anche al 50%” : Nella conferenza stampa della vigilia di Cagliari-Napoli, l’allenatore del Napoli Ancelotti ha parlato del futuro degli azzurri in Europa e della situazione infortunati. Dopo l’eliminazione in Champions, l’Europa League viene vista come un obiettivo concreto, non come un semplice declassamento: “Sarebbe bello arrivare in finale di Europa League. Con il Chelsea di Sarri? Sarebbe contento anche lui e per me sarebbe ...

Con il ritorno di Ghoulam e Meret i dubbi sulla formazione del Napoli aumentano : La nostra formazione di Cagliari-Napoli Si fa sempre più difficile prevedere le mosse tattiche di mister Ancelotti e indovinare chi schiererà tra gli undici titolari. Per questa nuova puntata del Napolista al bar Lello e Alessandro si cimentano con la formazione di Cagliari-Napoli. Si parte con il dubbio se Meret sarà di nuovo tra i pali e c’è anche l’incognita Ghoulam che, completamente recuperato, potrebbe diventare titolare ...

Quel sorriso di Milik a Ghoulam racconta il Napoli : Il racconto del dolore Ghoulam scusami. Non sapevo di avere in te un brothemo, un fratello napoletano. Ti ho scoperto ieri. Certo quando eri in campo, ormai più di un anno fa, prima della doppia stroppiata, ti vedevo salire e scendere lungo la fascia. Ma poi, diciamoci la verità, tutto finiva con il fischio dell’arbitro. Insomma, sparivi. Sarà stato anche per il tuo carattere così riservato. Ma quando ieri hai raccontato le tue emozioni, il tuo ...

Napoli - via all'operazione Liverpool : rientra Albiol - convocato Ghoulam : Nemmeno il tempo di godersi il 4-0 al Frosinone che bisogna pensare già al Liverpool. Il Napoli, a poche ore dalla sfida del San Paolo contro i ciociari, è tornato ad allenarsi questa mattina a Castel ...

Ancelotti mostra il Napoli del futuro - quello con Ghoulam : Il Napoli del futuro A causa del risultato rotondo, l’analisi tattica di Napoli-Frosinone potrebbe sembrare superflua, una perdita di tempo, un esercizio non necessario. Errore da matita blu: il match di ieri anticipa ciò che potrebbe essere del Napoli del futuro. Per un motivo estremamente semplice, che ha un nome e un cognome: Faouzi Ghoulam. Il rientro del terzino algerino cambia completamente le prospettive di Ancelotti per quanto ...

La Gazzetta : “Con Ghoulam il Napoli ha più armi sui calci da fermo” : Due assist Giustamente Maurizio Nicita, inviato della Gazzetta, si sofferma sulla prova di Ghoulam contro il Frosinone. Nicita inquadra la partita per quella che è stata, una prova semplice contro un avversario che non ha mai messo in difficoltà gli azzurri, ma poi evidenzia la prova dell’algerino. “Svetta quel Faouzi Ghoulam, che a sorpresa gioca l’intera gara e fai fatica a pensare che sia un atleta lontano da oltre 13 mesi dai campi ...

Napoli - Ghoulam : 'Un giorno speciale - ringrazio tutti. Un onore e un orgoglio vestire la fascia di capitano' : Un quasi anno dopo il terribile infortunio al ginocchio, Faouzi Ghoulam è tornato titolare, in campo per tutti i 90', nel Napoli. E lo ha fatto nel migliore dei modi, firmando due assist nel 4-0 dei ...

Napoli-Frosinone - le pagelle : Ghoulam ritorno d'applausi - Milik è implacabile : Meret 6 - Debutto senza affanni e senza troppe ansie, quasi da spettatore in campo. Hysaj 6 - Gioca con ordine e badando al sodo, quello che gli chiede Ancelotti. Luperto 6 - Ripaga la fiducia del ...

Napoli Frosinone 4-0. Le pagelle di NapoliSoccer.NET : Ghoulam il ritorno. Sulla fascia con la fascia : Non è Callejon, ma nella economia della gara, la fascia destra non ha risentito dell'assenza dello spagnolo Dal 72 Younes: 6 Buona la discesa che mette Milik in condizione di chiudere definitivamente ...

Napoli-Frosinone - Ancelotti : “Gara gestita al meglio. Bene Ghoulam - Meret e Younes” : Al termine della gara vinta dal suo Napoli sul Frosinone, Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il tecnico dei partenopei è soddisfatto di aver centrato la vittoria, cosa che gli permetterà di preparare al meglio la prossima sfida di Champions: “Questa poteva essere una partita-trappola, ci eravamo già caduti contro il Chievo, oggi volevamo fosse diverso. L’abbiamo gestita Bene. Ci sono tante cose positive, come ...

Napoli-Frosinone - Ghoulam : «Sono orgoglioso di questa maglia» : Al termine della sfida tra Napoli e Frosinone, il difensore azzurro Ghoulam è stato intervistato per la sua bella prestazione

Ghoulam : «Sono orgoglioso di rappresentare il Napoli» : L’intervista a Sky «Oggi è un giorno importante, ma la squadra doveva vincere. Questa partita non era semplice da approcciare, il gol immediato ci ha aiutato. Poi Ounas ha segnato e ci ha risolto un po’ di problemi, eravamo poco fluidi nel gioco in quel momento. I due assist? Per me l’importante era solo la squadra, per Alex Meret era il primo giorno, anche per Amin Younes è stata una partita importante. Siamo tutti pronti per ...

Napoli-Frosinone 4-0 - le pagelle : doppietta per super Milik - Ghoulam straripante : Napoli-Frosinone finisce 4-0 a favore dei partenopei. Nell'anticipo pomeridiano del sabato valido per la quindicesima giornata di serie A netto il successo della squadra di Ancelotti contro un Frosinone senza dubbio incapace di replicare alle iniziative di un Napoli scatenato. Ovviamente tanti voti alti nelle fila della squadra allenata da Carlo Ancelotti, che con questo successo replica alla Juve e rimane l'unica formazione che sembra in grado ...

Il Napoli si diverte col Frosinone : doppio Milik - fa festa anche Ghoulam : Tra il duello a distanza con la Juventus in campionato e la sfida decisiva di Champions ad Anfield contro il Liverpool, Carlo Ancelotti lascia a riposo diversi titolarissimi nell'anticipo del San...