Muore allo stadio mentre guarda il figlio giocare

Shock Stoccarda : il padre del capitano Gentner Muore allo stadio durante la gara! : Herbert Gentner è morto oggi mentre assisteva alla gara del figlio vinta dallo Stoccarda contro l’Hertha Berlino per 2-1 Stoccarda sotto Shock per quanto accaduto oggi allo stadio. durante la gara vinta per 2-1 contro l’Hertha Berlino, c’è stata una notizia sconvolgente per la squadra tedesca. Il padre del capitano Gentner è deceduto mentre si trovava allo stadio ad assistere alla partita del figlio. Il signor Herbert ha ...

Salva la mamma dallo stupro - ma il mostro gli distrugge la testa : Vanya Muore 19 mesi dopo : Vanya Krapivin è stato in coma per diversi mesi dopo essere stato brutalmente aggredito dall'uomo che voleva stuprare la sua mamma nel suo appartamento di Severodvinsk, in Russia. Proprio quando negli ultimi mesi aveva iniziato anche a riconoscere le persone che gli stavano accanto, c'è stato l'improvviso peggioramento.Continua a leggere

San Ferdinando - 18enne del Gambia Muore carbonizzato nella tendopoli. Fuggiva dallo Sprar smantellato da dl Sicurezza : Un altro morto nell’inferno di San Ferdinando. Suruwa Jaithe, un ragazzo di 18 anni originario del Gambia, è morto carbonizzato nella baraccopoli della zona industriale di Gioia Tauro, a ridosso del porto. Un altro morto che si poteva evitare se, come tutti i politici degli ultimi 30 anni hanno promesso, si fosse trovata una soluzione alternativa al ghetto dove vivono i raccoglitori stagionali di arance costretti a lavorare nei campi della Piana ...

Cade da un capannone a Pozzallo - Muore 51enne Antonio Scifo : Pozzallo - Antonio Scifo, pozzallese, 51 anni, è morto oggi rovinando al suolo da una altezza importante dal tetto di un capannone della zona Asi a Pozzallo.

Accusato dell'omicidio del padre : Muore in incidente/ Ultime notizie - giallo sui messaggi prima dello schianto - IlSussidiario.net : Bologna, Francesco Masetti indagato per la morte del padre, muore: tragico incidente stradale o suicidio? giallo sui messaggi inviati.

BOLOGNA : "NON HO UCCISO PAPÀ" - INDAGATO POI Muore IN UN INCIDENTE/ Il 'giallo' di Francesco Masetti - IlSussidiario.net : BOLOGNA, Francesco Masetti morto mentre era INDAGATO per l'omicidio del padre: tragico INCIDENTE stradale o suicidio? L'ultimo messaggio del 38enne

Allarme sballo in casa : 19enne Muore dopo aver sniffato bomboletta spray di un deodorante : Sempre più spesso i giovanissimi in cerca di sballo, invece di rivolgersi ad uno spacciatore, aprono l’armadio del bagno di casa. Sono infatti diversi i prodotti in grado di provocare effetti simili a quelli delle sostanze stupefacenti, se non usati correttamente, come ad esempio le lacche per capelli, i cosmetici spray e le vernici. Questa abitudine è molto rischiosa per la salute, trattandosi di veleni che possono provocare effetti molto gravi ...

Olanda - 'sballo' con il deodorante : Muore a 19 anni per 'overdose' da butano : Un caso 'nuovissimo', ma al tempo stesso vecchio più di 40 anni. Per la prima volta in Olanda, un ragazzo di 19 anni è morto dopo aver sniffato un comune deodorante. La tendenza di cercare lo sballo attraverso prodotti alternativi quali il butano contenuto nelle bombolette spray, 'la droga di chi non si droga', in realtà è conosciuta e descritta in ambito medico da molti anni. Ora però, come se non ci fossero già in abbondanza droghe 'naturali' ...

Giallo a Domodossola - due fratelli finiscono sotto un treno : uno Muore - l’altro è grave : Due fratelli di 31 e 37 anni, Riccardo e Mirko Manara, sono finiti sotto un treno che trasportava un tir nei pressi della stazione di Domodossola. Il primo è morto, il secondo è in gravi condizioni. Ancora non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un doppio tentativo di suicidio.Continua a leggere

Napoli - cavallo in fuga Muore dopo uno scontro frontale con un camion : "Scene drammatiche quelle condivise da alcuni utenti Facebook che lunedì hanno assistito in prima persona a quanto accaduto", scrive Borrelli sul social network. "Un animale in fuga che termina la ...