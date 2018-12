MotoGp Pedrosa | «Non capisco le parole di Puig»

MotoGp - Daniel Pedrosa risponde ad Alberto Puig : 'Critiche improvvise e curiose' : Dubitare della voglia di un pilota di diventare campione non si adatta a chi si dedica a questo sport. Mi sarebbe piaciuto che tutto il risentimento che sta dimostrando ora nei miei confronti me l'...

MotoGp – Puig attacca duramente Pedrosa - la risposta del pilota è velenosa : “è davvero curioso che…” : Dopo le dure parole di Puig, il pilota spagnolo ha risposto per le rime con un messaggio apparso sulla propria pagina Facebook Parole durissime, che Dani Pedrosa non si sarebbe mai aspettato. Il mittente? Alberto Puig, colui che fino a qualche settimana fa è stato il Team Manager del pilota spagnolo alla Honda. LaPresse/Simone Rosa Frecciate velenose a cui il nuovo collaudatore della KTM ha voluto replicare in maniera chiara e diretta, con ...

MotoGp - Pol Espargaro mette le cose in chiaro : “non mi arrabbierò se Pedrosa dirà che la KTM è un ferro vecchio” : Il pilota spagnolo ha parlato del test che svolgerà Pedrosa a Jerez, sottolineando che non si arrabbierà nel caso in cui il connazionale non sarà convinto della KTM Dani Pedrosa è pronto a debuttare in sella alla KTM in occasione del test privato in programma a Jerez la prossima settimana, due giorni importanti in cui lo spagnolo si farà una prima idea sulla moto austriaca. AFP/LaPresse Sarà un esame importante soprattutto per Pol ...

MotoGp KTM - Beirer : «Pedrosa ha ancora il fuoco dentro» : ROMA - Quando ha saputo a stagione in corso che lo avrebbe sostituito Lorenzo avrebbe voluto smettere, Poi a Dani Pedrosa si sono presentate una serie di opportunità: restare in Honda come test rider ...

MotoGp : la Honda regala due moto a Dani Pedrosa nel 'Thanks Day' : Come ogni anno, Honda ha organizzato in Giappone un fine settimana per ringraziare del lavoro svolto tutti i piloti e gli uomini che fanno parte del mondo motorsport. Questo 2018 è stato marchiato indelebilmente dal saluto a Dani Pedrosa , per il quale è stato istituito uno speciale 'Thanks Day' insieme a tutti i suoi tifosi nipponici. Non solo: ...

MotoGp KTM : Pedrosa al debutto il 18 dicembre : JEREZ - Si avvicina il debutto di Dani Pedrosa come tester Red Bull Ktm Factory Racing. L'ex pilota della Honda, che si è ritirato dalla MotoGp al termine di questa stagione, scenderà in pista il 18 e ...

MotoGp : Pedrosa - il debutto con KTM il 18 dicembre : Dani Pedrosa non dovrà aspettare il 2019 per debuttare con KTM: il 18 e 19 di questo mese salirà per la prima volta in sella alla RC16 dopo aver ottenuto il via libera da Honda, a cui è legato da un ...

MotoGp - c’è il via libera della Honda : Pedrosa in sella alla KTM per due giorni di test privati a Jerez : La Honda ha dato il via libera a Pedrosa per testare la KTM il prossimo 18 e 19 dicembre sul circuito di Jerez Daniel Pedrosa non dovrà attendere il 2019 per salire sulla KTM, lo spagnolo infatti ha ricevuto il via libera per provare la RC16 per due giorni di test privati a Jerez il 18 e 19 dicembre. A confermarlo è il CEO Stefan Pierer a Speedweek, sottolineando di aver telefonato a Puig per permettere a Dani di iniziare a prendere ...

MotoGp : Daniel Pedrosa salirà in sella alla KTM a dicembre nelle vesti di collaudatore : Non è ancora finito per la KTM l’anno di lavoro in preparazione al prossimo Mondiale di MotoGP. La scuderia austriaca, entrata non da molto a far parte nella classe regina, ha bisogno di lavorare molto sulla propria moto. La RC16 necessita di un grande sviluppo e così vedremo lo spagnolo Daniel Pedrosa, nel ruolo di collaudatore, in sella alla due ruote. Il fine è chiaro: fornire dei feedback utili sulla base della grande esperienza ...

MotoGp – Nordica omaggia Pedrosa : un paio di scarponi Promachine per l’ultima gara stagionale di Dani : Nordica rende omaggio a Daniel Pedrosa: il campione chiede di testare i nuovi Promachine, la sfida ora è sulla neve Lo sci e le moto sono due mondi diversi ma che hanno in comune la passione e la grinta con cui gli atleti scendono in pista. In occasione dell’ultima gara stagionale e dell’ultima della carriera di Pedrosa Nordica ha donato un paio di Promachine: era stato lo stesso atleta ad esprimere la voglia di provare gli scarponi ...

Pedrosa dice addio alla MotoGp - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...

MotoGp – Ritiro Pedrosa : applausi ed abbracci per Dani - il commovente omaggio dei meccanici [VIDEO] : Dani Pedrosa alla sua ultima gara da pilota professionista: il box Honda gli rende omaggio con abbracci ed applausi fragorosi Con il Gp di Valencia 2018 si conclude l’esperienza da pilota professionista di Dani Pedrosa. Il motociclista spagnolo, dopo una carriera con all’attivo tre mondiali vinti, ha deciso di appendere il casco al chiodo e di dedicarsi ad un lavoro dietro le quinte della MotoGp. Prima di iniziare la sua nuova ...

MotoGp - Dani Pedrosa chiude la sua carriera a Valencia : ecco il gesto di Valentino Rossi [VIDEO] : Il pilota pesarese si congratula con lo spagnolo al termine del Gp di Valencia, ultima sua gara nel Motomondiale Un gesto vero e sincero, utile a salutare Dani Pedrosa che dice addio alla MotoGp. Valentino Rossi dimostra ancora una volta la sua semplicità, anche dopo un risultato deludente arrivato al termine di una gara condotta in maniera impeccabile. La caduta non rovina comunque una prestazione esaltante, resa ancora più bella dal ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY - gara e warm-up live : ultima volta per Pedrosa e... - Gp Valencia 2018 - - IlSussidiario.net : DIRETTA MOTOGP gara e warm-up live GP Valencia 2018: cronaca e tempi, podio, vincitore e ordine d'arrivo della corsa , oggi domenica 18 novembre, .