MotoGp – Buongiorno col sorriso per Marquez | Marc mostra la ferita alla spalla sui social

sportfair

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Il recupero diprosegue nel modo giusto: lo spagnolo aggiorna i fan suidopo l’operazionespTempo di recupero perdopo l’operazione di qualche settimana fasp. Lo spagnolo ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere i problemispche lo attanagliavano ormai da tempo, in particolar modo dai festeggiamenti per il titolo Mondiale conquistato dopo il Gp del Giappone a Motegi.Lo spagnolo è apparso in diversi eventi con una fascia al collo che lo aiuta a tenere immobilizzato il braccio, ma sembra che il recupero stia procedendo per il meglio, e che il pilota della Honda potrà presto iniziare a rinforzare un po’ la parte interessata. Risveglio sorridente questa mattina per: nelle sue storie Instagram il sette volte campione del mondo ha pubblicato una foto chela sua ...