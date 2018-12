Momenti Di Gioia | crisi Manchester United | Lukaku diventa un verbo!

Momenti Di Gioia - Preston buggerato da finto terapista : 'Mettici una bistecca' : ... e funestato da eventi che con il pallone non hanno nulla a che vedere, questa rubrica vuole proporre un momento di svago settimanale che ci riavvicini allo sport più bello del mondo , legato al ...

Momenti Di Gioia - 24 ore da sogno per Pavoletti : diventa papà - entra e segna : Le 24 ore da sogno di Leonardo Pavoletti cominciano sabato notte: l'attaccante del Cagliari infatti riceve la notizia più bella del mondo , la compagna Elisa sta per partorire e per renderlo papà. Il ...