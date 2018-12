Milik: «Ancelotti ha detto che dovevo calciare io»

ilnapolista

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Da lì battiamo io e Mario Rui” La Gazzetta riporta la versione di Arkadiuszsulla punizione decisiva calciata a Cagliari al 90esimo. Punizione che volevanoanche Insigne e Mertens, soprattutto il belga. Decisivo è stato l’intervento dalla panchina di Carlo, come spiega lo stesso centravanti polacco.«L’input che toccasse a me è arrivato dalla panchina. Con Mertens non c’è stata nessuna polemica, perché da quella parte del campo battiamo sempre io e Mario Rui. Situazioni che proviamo spesso in allenamento. Comunque, il segnale è stato importante, abbiamo dimostrato di esserci e di poter continuare a dare un senso al nostro campionatoL'articolo: «hacheio» ilNapolista.