Milano | la città d' Italia dove si vive meglio

Milano prima città per qualità della vita. Male Roma che però supera Firenze : È Milano la città con la più alta qualità della vita in Italia mentre Roma si piazza al 21esimo porto, tre posizioni più su rispetto all'anno scorso...

Secondo il Sole 24 Ore - Milano è la città dove si vive meglio in Italia : Milano vince la 29 edizione della Qualità della vita dell'indagine annuale del Sole 24 Ore. La provincia si piazza ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli ...

Milano - riapertura dei Navigli divide M5s e Lega. “Totale sciocchezza - referendum”. Salvini : “Città ha già detto sì nel 2011” : La riapertura dei Navigli a Milano fa litigare Lega e M5s. Un’idea, quella di riportare allo scoperto e rendere navigabili gli antichi corsi d’acqua, alla quale l’amministrazione di Beppe Sala sta lavorando da tempo. E che il ministro pentastellato dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha definito una “totale sciocchezza”. Ma che vede Matteo Salvini “assolutamente favorevole”. Nel mirino del ministro ...

Doppia perturbazione in arrivo - neve in città a Torino e Milano Meteo : Pioggia al Sud, neve anche in pianura a Nord, freddo ovunque: al via il primo weekend invernale da brividi

5G - a Milano Vodafone accende la prima rete. Nel 2019 altre 5 città : Il test sull’ambulanza connessa in 5G di Vodafone a Milano (Claudio Furlan-La Presse) La copertura in 5G su Milano ha raggiunto l’80%. Ed entro la fine del 2019 Vodafone punta a coprire la città al 100% e portare le reti mobili di quinta generazione in altre cinque grandi città italiane: Roma, Firenze, Bologna, Napoli e Torino. A un anno dal taglio del nastro delle sperimentazioni nel capoluogo lombardo, all’interno dei test voluti dal ...

Meteo - neve in arrivo anche in città : da giovedì primi fiocchi a Torino e Milano : L'aria fredda in arrivo potrebbe portare le prime nevicate dell'anno anche in pianura. Possibilità di nevicate (con accumulo modesto) in Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna tra giovedì e venerdì.Continua a leggere

Milano - il sindaco Sala : “Mi ricandiderei per completare riapertura Navigli. Questa città è un altro mondo rispetto a Roma” : “Se dovessi decidere oggi non avrei dubbi: mi ricandiderei“. Così Giuseppe Sala, sindaco di Milano, in un’intervista a La Stampa in cui parla della sfida di Milano, quella di rendere nuovamente navigabili i Navigli, sviluppandoli e ampliandoli. “Per l’inaugurazione della prima parte del progetto potrei essere ancora sindaco della città, se fra due anni mi verrà riconfermata la fiducia“, prosegue il ...

La sfida di Milano città d’acqua - il futuro disegnato sui Navigli : in nave fino alla Borsa e al Duomo : Quando l’ultima chiatta per il trasporto di sabbia attraccò al Naviglio grande, nessuno ci fece caso. Era l’autunno del 1975. Era già stata coperta tutta la cerchia. Intombata l’acqua sotto i grandi corsi della città. La fine dei Navigli andava in scena quasi anonimamente, pezzo dopo pezzo. Non si vedeva più nulla, ma era facile raffigurarsi la sce...

Milano. Nasce l’Associazione Smart City per lo sviluppo internazionale della città : Nasce la nuova agenzia per lo sviluppo internazionale di Milano. Su iniziativa di palazzo Marino e della Camera di Commercio

Cibo & sostenibilità : la vera sfida si gioca nelle città - New York - Rio de Janeiro - Milano - Ouagadougou - Tel Aviv- Yafo e Sydney esempi di eccellenza nel mondo : La fame, che nel mondo colpisce 821 milioni di persone (+4,6% rispetto al 2017, fonte FAO), è un problema che sta “contagiando” ormai anche le grandi città, dove oggi vive il 50% della popolazione e dove – si stima – entro il 2050 si arriverà a contarne l’80%. I grandi centri abitati già oggi si trovano a fronteggiare una vera e propria crisi alimentare, legata all’accesso al Cibo e al suo spreco. Insieme alla crescita della popolazione, ...

