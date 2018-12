Milano è la provincia italiana con la più alta qualità della vita

wired

(Di lunedì 17 dicembre 2018) La Biblioteca degli Alberi (Foto: Getty)Piazza Gae Aulenti (Foto: Getty)Fondazione Prada (Foto: Getty)La nuova Darsena (Foto: Getty)Piazza Tre Torri (Foto: Getty)Le mostre al Mudec (Foto: Getty)Piazza Duomo (Foto: Getty)La Darsena dei Navigli (Foto: Getty)Innovativa, ricca, con una grande offerta culturale e un ottimo tasso di occupazione. Èlacon i livelli più alti di: a dirlo è l’Indagine 2018 del Sole 24 Ore sulla vivibilità delle province tricolori, calcolata sull’ultimo anno appena trascorso tenendo in considerazione 42 indicatori suddivisi in 6 macro-aree (da Ricchezza e consumi ad Affari e lavoro, passando per Ambiente e servizi, Demografia e società, Giustizia e sicurezza e Cultura e tempo libero).I tempigrigia, noiosa e orientata esclusivamente al lavoro, insomma, sembrano essersi conclusi definitivamente. Dopo la ...