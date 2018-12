Migranti | M5S Lombardia | errore abrogare legge tutela

M5s Roma : sì mozione 'soft' per Migranti : 23.01 L'Assemblea capitolina ha approvato una mozione presentata dal M5S "per mitigare gli effetti della legge sicurezza". La mozione,passata con 28 voti a favore di cui 22 pentastellati, impegna il sindaco Raggi "ad approntare tutti gli atti necessari a mitigare gli effetti in termini di diritti sia per i cittadini sia per le persone accolte" e "a incrementare le politiche di accoglienza e inclusione sociale con particolare attenzione alle ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Divisioni Lega-M5s - Italia non firmerà Global compact Migranti : Roma, 28 nov., askanews, - Sull'approvazione del Global compact Onu per i migranti il governo Lega-M5s rischia che si apra una nuova linea di frattura. Il premier Giuseppe Conte, al momento, riesce a ...

Migranti - Brescia - M5S - : Global compact va sottoscritto assolutamente-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

M5s costretto al dietrofront pure sui condom ai Migranti : Tireremo dritto, fino alla prima curva,. Ma chi ha detto che la solidarietà tra gli alleati di governo sta venendo meno? Che anche su materie non comprese dal contratto gialloverde sia difficile ...

M5S RITIRA EMENDAMENTO SUI PRESERVATIVI GRATIS AI Migranti/ Pini - Pd - : "hanno copiato la mia proposta" - IlSussidiario.net : M5s: 'PRESERVATIVI GRATIS ai MIGRANTI', poi RITIRA EMENDAMENTO in Manovra per il 'niet' di Salvini 'RITIRAto perchè la Lega è contraria'. Polemica Pd

Preservativi gratis ai Migranti - M5s fa retromarcia. "Non c'è accordo con la Lega" : La proposta aveva fatto molto rumore, ma oggi il Movimento 5 Stelle fa marcia indietro sulla distribuzione gratuita di contraccettivi, pillole e condom, ai richiedenti asilo. "L'idea di fornire ...

M5S - stop preservativi gratis a Migranti : ANSA, - ROMA, 18 NOV - "L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non ...

M5S - stop preservativi gratis a Migranti : ANSA, - ROMA, 18 NOV - "L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non ...

M5S - stop preservativi gratis a Migranti : ANSA, - ROMA, 18 NOV - "L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non ...

Manovra - preservativi gratis a Migranti e richiedenti asilo : M5s ritira la proposta. Pini (Pd) : “Ci avete copiato” : Prima lo scontro col Pd, che li ha accusati di avere bocciato la loro proposta per riproporla poi quasi identica in commissione Bilancio. Poi, per evitare lo scontro nella maggioranza, i 5 Stelle ritirano l’emendamento da inserire in Manovra che prevedeva, a partire dal 2019, la gratuità dei contraccettivi (pillole e preservativi) per migranti beneficiari di protezione internazionale e richiedenti asilo. A mettere fine a tutte le polemiche ...

M5S : stop a preservativi gratis Migranti : 15.33 "L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non avere riscontro". Lo afferma, in una nota, il capogruppo M5S alla Camera, D'Uva, annunciando così lo stop all'emendamento alla Manovra che era stato presentato ieri. "Si tratta - spiega - di un emendamento proposto da alcuni esponenti del Movimento 5 stelle, che hanno ...

Preservativi gratis ai Migranti - il M5s fa marcia indietro : "Non c'è accordo con Lega" : L' emendamento alla manovra presentato dal Movimento 5 Stelle in commisione Bilancio alla Camera sta facendo discutere e ora viene ritirato. Distribuire contraccettivi gratis per gli under 26, ma ...

Il M5s fa sapere che l'emendamento sui preservativi ai Migranti non avrà seguito : Roma, 18 nov., askanews, - 'L'idea di fornire preservativi gratis anche ai migranti beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo merita attenzione, ma per il momento è destinata a non ...