Migranti | bambini marchiati con numeri seriali al confine Usa-Messico Il video della

Usa - proteste contro centri di detenzione per i bambini Migranti : ... che ha perso la corsa per diventare governatore dello Stato ma è diventato uno dei volti di punta del partito.E dopo la tragedia di Jakelin Caal, sta facendo il giro del mondo anche questo video ...

Letti pieni di pulci e cibo di scarto ai bambini Migranti : 12 arresti in Sicilia : Un'inchiesta delle procure di Catanie e Gela ha scoperto una maxi truffa ai danni dello stato da 20 milioni di euro: a farne le spese minori migranti non accompagnati, costretti a vivere in condizioni inaccettabili. Ad arricchirsi invece erano 12 italiani, arrestati e posti ai domiciliari.Continua a leggere

Migranti - Salvini ne accoglie 51 arrivati con un corridoio umanitario dal Niger : “Questi bambini diventeranno italiani” : “Questi bambini diventeranno italiani”. Matteo Salvini saluta così l’arrivo di 51 Migranti dal Niger all’aeroporto di Pratica di mare, dopo che solo sabato scorso ha attaccato nuovamente Malta per lo sbarco di 13 persone a Lampedusa, sulla scia dei casi Aquarius e Diciotti, dei “porti chiusi” e dei ripetuti “no” agli arrivi ribaditi per tutta l’estate. Il ministro dell’Interno ha atteso ...

Ottanta Migranti abbandonati dagli scafisti su una barca in balìa del mare : tra loro 8 bambini : Le motovedette della Guardia costiera non riescono ad avvicinare l'imbarcazione a bordo della quale si trovano una ottantina di migranti in balia delle onde a circa 8 chilometri dalla costa di Crotone.

In Turchia un camion pieno di Migranti si è ribaltato in un fiume : 22 morti e 13 feriti - tra cui anche bambini : È salito a 22 il bilancio dei morti, tra cui anche bambini, nell'incidente avvenuto a Smirne, in Turchia, quando un camion che trasportava illegalmente migranti si è ribaltato per cause ancora da accertare, in un fiume. Lo riferisce l'agenzia di stampa turca, Anadolu. Tredici le persone rimaste ferite.Un video postato sui social media mostra il camion capovolto sulla riva, completamente distrutto, con diversi oggetti personale ...

Migranti - Msf : 'I bambini detenuti sull'isola di Nauru sono disperati e tentano il suicidio' : Le loro condizioni psicologiche sono 'al di là della disperazione', denuncia Medici Senza Frontiere, che chiede la loro evacuazione e la fine della politica australiana di detenzione ...