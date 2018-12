“Mettiamo le bombe in tutte le chiese dʼItalia” | fermato 20enne somalo affiliato a Isis

fanpage

: #Terrorismo: 'Mettiamo bombe nelle chiese', fermato a Bari. Puglia. Convalidato il fermo del 20enne somalo ritenuto… - Agenzia_Ansa : #Terrorismo: 'Mettiamo bombe nelle chiese', fermato a Bari. Puglia. Convalidato il fermo del 20enne somalo ritenuto… - LaStampa : “Mettiamo bombe in tutte le chiese d’Italia”. Il somalo fermato a Bari sarebbe affiliato all’Isis… - Adnkronos : 'Mettiamo bombe in tutte le chiese', l'intercettazione choc -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) La Chiesa più grande dove sta? Sta a Roma?", è una delle frasi di Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, arrestato in Puglia giovedì scorso. Il provvedimento d’urgenza anche e sopratutto dopo l’attentato di Strasburgo. Sui social network, in particolare su Facebook, ilavrebbe diffuso immagini e post di "esaltazione al martirio".