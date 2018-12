Meteo Roma | Le previsioni per martedì 18 dicembre

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per neve : “Per venerdì 14 dicembre sono previste precipitazioni sui settori centro orientali che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 200-300 metri. Gli accumuli di neve sono previsti tra 20-30 cm complessivi nell’Appennino romagnolo e colline limitrofe. Sporadiche nevicate senza accumuli significativi e fenomeni di pioggia mista a neve si potranno verificare anche in pianura“: la protezione civile regionale ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 12 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale è previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 12 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile con deboli piogge nella tarda mattinata così come nel pomeriggio. Instabilità diffusa anche in serata con precipitazioni sparse. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 11 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite. Nel Lazio tempo generalmente stabile con sole prevalente su tutti i settori sia nel corso della mattinata sia poi nel pomeriggio. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 11 dicembre 2018 Condizioni di tempo generalmente stabile con ampie schiarite nel corso della mattinata e poi anche nel pomeriggio; cieli sereni nella serata. Temperature ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdi’ 7 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdi’ 7 dicembre 2018 Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite nel corso delle ore ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 6 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge attese in mattinata. Nel Lazio condizioni di tempo prevalentemente instabile con deboli piogge al mattino sui settori settentrionali. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 6 dicembre 2018 Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con deboli piogge attese in mattinata; fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane. ...

Meteo Roma : Le previsioni per martedì 4 dicembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata. Nel Lazio condizioni di tempo stabile con cieli generalmente poco nuvolosi alternati ad ampie schiarite. Meteo Roma: Le previsioni per domani martedì 4 dicembre 2018 Tempo stabile nel corso della giornata con cieli poco nuvolosi nel corso della mattinata, sole prevalente al pomeriggio. Cieli sereni attesi anche nel ...

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Nella Capitale week end caratterizzato dal tempo stabile con addensamenti anche compatti nel corso della giornata di sabato. Nel Lazio deboli piogge nella mattinata di sabato sul Basso Lazio e lungo il settore costiero. Meteo Roma: Le previsioni per il week end week end caratterizzato dal tempo stabile con addensamenti anche compatti nel corso della giornata di sabato, ma senza fenomeni di rilievo. Cieli poco nuvolosi nelle ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 30 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente instabile con deboli piogge possibili sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge nel corso della mattinata sui settori centrali e sulle coste Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 30 novembre 2018 Tempo generalmente instabile con deboli piogge possibili sia nel corso della mattinata che nel pomeriggio; fenomeni anche moderati attesi in serata. ...

Meteo Roma : Le previsioni per giovedì 29 novembre : Meteo Roma. Nella Capitale previsti cieli sereni nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono maggiori addensamenti. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente nel corso della mattinata su tutti i settori. Meteo Roma: Le previsioni per domani giovedì 29 novembre 2018 Cieli sereni nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono maggiori addensamenti, ma con tempo sempre stabile. ...

Meteo Roma : Le previsioni per mercoledì 28 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previste condizioni di tempo generalmente stabile. Nel Lazio tempo stabile al mattino con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Meteo Roma: Le previsioni per domani mercoledì 28 novembre 2018 Condizioni di tempo generalmente stabile con sole prevalente sia nel corso della mattinata sia poi al pomeriggio; i cieli saranno sereni anche in serata. Temperature comprese tra +6°C e +12°C. Meteo Lazio: Le ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità “gialla” per lo stato del mare : “Per la giornata di martedì 27 novembre si prevedono condizioni di variabilità con precipitazioni irregolari. Nel corso del pomeriggio/sera intensificazione della ventilazione da nord-est su mare e lungo la costa, con mare mosso sotto costa (altezza dell’onda stimata intorno ai 2 metri) e molto mosso o agitato al largo (con altezza dell’onda stimata intorno ai 2,5 metri sul settore centro-meridionale)“: la protezione ...

Meteo Roma : Le previsioni per il week end : Meteo Roma. Nella Capitale week end all’insegna del maltempo con deboli piogge o brevi acquazzoni. Nel Lazio tempo instabile con acquazzoni sparsi nella giornata di sabato su tutti i settori. Meteo Roma: Le previsioni per il week end week end all’insegna del maltempo con deboli piogge o brevi acquazzoni nella giornata di sabato, tempo asciutto in serata; fenomeni anche intensi attesi per la giornata di domenica specie al pomeriggio. ...

Meteo Roma : Le previsioni per venerdì 23 novembre 2018 : Meteo Roma. Nella Capitale previsto tempo generalmente stabile con molte nubi al mattino anche compatte. Nel Lazio condizioni di tempo generalmente stabile con nuvolosità compatta su tutti i settori al mattino. Meteo Roma: Le previsioni per domani venerdì 23 novembre 2018 Tempo generalmente stabile con molte nubi al mattino anche compatte, ma senza fenomeni di rilievo; cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore pomeridiane e serali sempre ...