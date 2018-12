Messico | bimbi al confine marchiati sul braccio Siamo complici anche stavolta?

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “migranti in attesa altrae Stati Uniti con i numerisul”. Riporto testualmente la prima riga del lancio Ansa. Guardatela bene, rileggetela se volete: non c’è un aggettivo, mezzo attributo, eppure queste 17 parole si inchiodano metalliche e disumane. Termini inermi, che agganciati uno dietro l’altro formano il recinto dove viene confinata la memoria dell’umanità, la memoria e l’umanità. Nessuna di quelle parole è colpevole, però insieme, indifferenti le une alle altre, concorrono senza accorgersene al racconto di un crimine.Il mondo sta dimenticando. Rigurgiti, oscurantismo e veemente ignoranza: è in corso, e mi appare innegabile, una battaglia di valori. Feroce e ferrea, la stiamo perdendo. Perché nel momento in cuiun solo uomo, di fisionomia qualsiasi e nazionalità qualunque, scrive dei numeri sulla pelle di un bambino in coda davanti ...