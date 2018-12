Melania Trump diventa bionda e i social impazziscono

Melania Trump sceglie il bianco - aderente e scintillante - per il Congressional Ball. E lascia senza parole : Melania non sbaglia un colpo. Da quando è approdata alla Casa Bianca, la first lady ha dimostrato di essere un'icona di stile, scegliendo sempre outfit impeccabili per le sue apparizioni pubbliche. Anche in occasione del Congressional Ball è stata all'altezza delle aspettative, sfoggiando un lungo abito bianco, aderente e scintillante.Secondo l'ultimo sondaggio realizzato dalla CNN, i favori degli americani nei suoi confronti sono ...

Melania Trump ha trovato una first lady in grado di tenerle testa in fatto di charme e bellezza : Melania è sempre Melania. È universalmente riconosciuto che la consorte di Donald Trump sia una delle donne più belle del mondo. La sua eleganza e il suo charme, poi, l'hanno resa con il tempo anche una delle first lady più apprezzate. In qualunque incontro ufficiale lo stile inconfondibile e il suo gusto per la moda, rendono Melania la più fotografata e ammirata.Ma in occasione del G20 che si è tenuto ...

Melania Trump mostra gli addobbi natalizi alla Casa Bianca : su Twitter la prendono in giro : “Tesori americani”: era questo il tema delle decorazioni natalizie alla Casa Bianca. Negli intenti, doveva essere un forte richiamo alla tradizione ma poi, nella pratica, i 14mila addobbi allestiti nella residenza del presidente degli Stati Uniti sono diventati motivo di prese in giro nei confronti di Melania Trump. È stata infatti la First Lady a scegliere personalmente il colore “rosso sangue” che fa da fil rouge (è proprio il caso ...

Natale alla Casa Bianca : Melania Trump diffonde il video degli addobbi : Anche quest'anno la first lady americana ha addobbato la Casa Bianca per Natale e come sempre ci sono stati molti commenti negativi che sono seguiti alla diffusione del video ufficiale con cui viene mostrata la dimora presidenziale decorata per le feste. Gli addobbi del 2018 sono ancora più sfarzosi di quelli del Natale 2017. Infatti quest'anno il colore predominante è stato il rosso, cosa che ha causato non poche critiche. Numeri da capogiro ...

La First Lady americana Melania Trump ha presentato negli scorsi giorni le decorazioni natalizie della Casa

Niente da fare, gli addobbi di Natale che sceglie Melania Trump non sembrano proprio

Melania Trump addobba la Casa Bianca per Natale : palloni da calcio - alberi rossi e i Tesori americani : Se il colore per eccellenza del Natale è il rosso, e l'America è la nazione degli eccessi, provate a immaginare come sarà addobbata la Casa Bianca per il 25 dicembre. L'istituzione per eccellenza, la residenza simbolo del potere a stelle e strisce sarà agghindata di alberi, palline e festoni completamente cremisi. Il 26 novembre Melania Trump, in un video promozionale girato appositamente per mostrare il Natale alla ...

La funzionaria di cui Melania Trump aveva chiesto il licenziamento continuerà a lavorare per l’amministrazione Trump ma con un altro incarico : Mira Ricardel, la funzionaria della Casa Bianca di cui Melania Trump aveva pubblicamente chiesto il licenziamento, è stata rimossa dal suo incarico ma continuerà a lavorare per l’amministrazione con un altro incarico (e quindi in un altro edificio). Ricardel era

Michelle Obama offrì il suo aiuto a Melania Trump. Ma dalla Casa Bianca arrivò una risposta inequivocabile : Becoming, il libro di Michelle Obama, sta rivelando particolari inediti della vita dell'ex first lady. Tra le ultime rivelazioni, quelle riguardanti il rapporto di Michelle con Laura Bush, precedente prima donna della Casa Bianca che offrì aiuto e supporto alla moglie di Barack Obama, invitandola a telefonarle ogni volta che avesse avuto bisogno di consigli per districarsi nella nuova veste istituzionale. Un'offerta che, a sua volta, ...

Melania Trump ha chiesto pubblicamente il licenziamento di un’importante funzionaria della Casa Bianca : La first lady statunitense Melania Trump ha diffuso un comunicato in cui chiede il licenziamento di Mira Ricardel, la più importante vice di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale. Il comunicato dice: «La posizione dell’ufficio della First Lady

Melania e Ivanka Trump - rapporti complicati. Il Nyt Times racconta le loro tensioni alla Casa Bianca : Una relazione "complicata" che ha generato anche qualche tensione. Così il New York Times descrive i rapporti all'interno della Casa Bianca tra Melania e Ivanka Trump, la first lady che risiede nella East Wing, dove ci sono gli appartamenti del presidente, e la first daughter che lavora nella West Wing, dove si trovano gli uffici.Che i rapporti tra le due non siano mai stati tra i più calorosi è cosa nota. Ma il Times ...

