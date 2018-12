Mara Lapia | Polizia | “Nel filmato si vede la spinta del 35enne” Smentita la teste Altri

Mara Lapia aggredita a Nuoro - testimone smentisce deputata : “Tutto inventato”. Lei : “Complotto politico per colpirmi” : C’è la denuncia per lesioni, c’è un referto medico che parla di infrazione traumatica alla sesta costola sinistra. Ma c’è anche una testimone che fornisce una ricostruzione molto diversa in merito alla aggressione subita a Nuoro dalla parlamentare del M5s Mara Lapia. Di certo, con la denuncia partita d’ufficio in considerazione della prognosi di 30 giorni, gli inquirenti dovranno fare chiarezza su quanto avvenuto nel ...

Mara Lapia pubblica il referto dopo l'aggressione : "Tutti possono leggere quello che ho subito" : Vuole che sia chiaro a tutti che non ha inventato nulla. Per questa ragione Mara Lapia, la deputata del Movimento 5 stelle che ha denunciato di essere stata aggredita in un supermercato di Nuoro, tiene a smentire la testimonianza di una donna che, in un audio WhatsApp diffuso in rete, sostiene che la parlamentare non avrebbe subito alcuna forma di violenza e si sarebbe gettata a terra da sola. Per farlo ha pubblicato su Facebook il referto ...

Mara Lapia - deputata 5 Stelle aggredita : per una donna si sarebbe inventata tutto : Mara Lapia è una deputata eletta in Sardegna, nel collegio di Nuoro, la quale ha lamentato un'aggressione fisica da parte di un uomo all'esterno di un supermercato. sarebbe finita all'ospedale di Nuoro con una frattura costale e diverse contusioni, ma per una donna che dice di aver assistito alla scena non è successo nulla di quanto affermato, ovvero la parlamentare si sarebbe lasciata cadere simulando il tutto. Mara Lapia aggredita, qualcuno ...

Mara Lapia racconta l'aggressione : "Quell'uomo mi ha derisa e picchiata. La gente attorno rideva" : È al vaglio della Squadra mobile di Nuoro l'episodio accaduto venerdì sera alla deputata M5S Mara Lapia, 42 anni, avvocata e e criminologa, finita al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro con una frattura costale e contusioni dopo essere stata aggredita nel parcheggio del supermercato Lidl di via don Bosco. La vittima, tornata a casa con una prognosi di 30 giorni di cure, ha raccontato all'Unione Sarda di aver ...

Chi è Mara Lapia - la grillina "delusa di sinistra" - picchiata a Nuoro : Mara Lapia ha 42 anni, fa l'avvocato ed è alla sua prima esperienza da parlamentare. Sabato 15 dicembre è stata picchiata selvaggiamente da un uomo in un supermercato. Le ragioni non sono note e da una prima occhiata l'attività alla Camera nel gruppo dei Cinque Stelle non aiuta a spiegare. Il giorno giorno prima dell'aggressione è stata protagonista di uno scontro con ...

