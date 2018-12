wired

: Mapplethorpe, il trailer del film sul fotografo - demo_ddi : Mapplethorpe, il trailer del film sul fotografo - MilanoCitExpo : Mapplethorpe, il trailer del film sul fotografo #DipartimentoInnovazioneTecnologia -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Nella Chiesa ho trovato Dio, ma la Polaroid mi ha portato dritto al diavolo“: questo dice di sé il controversoRobert, o almeno la versione che ne dà l’attore Matt Smith, neldelbiografico diretto da Ondi Timoner. Il biopic ha fatto il suo debutto mesi fa al TribecaFestival e si appresta ora a uscire nelle sale dopo un grande successo presso i critici cinematografici. Smith, ormai una star dopo le sue interpretazioni in Doctor Who e The Crown, interpreta con grande forza l’artista che si impose a partire dagli anni Settanta.Nel video lo vediamo innanzitutto con Patti Smith (Marianne Réndon): con lei, sua musa e per un periodo amante, si trasferì infatti nel Chelsea Hotel di New York, che li introdusse a un mondo di sperimentazioni artistiche bohèmien. Quiiniziò a sperimentare con la fotografia, ...