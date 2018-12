Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il reddito di cittadinanza perde una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota 100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Manovra - sacrifici divisi a metà tra Lega e M5S. Il reddito di cittadinanza perde una quota : Alla fine anche il reddito di cittadinanza viene tagliato come quota 100. Il complicato summit notturno a palazzo Chigi del presidente del Consiglio con i ministri Tria e Fraccaro, i vicepremier e i ...

Manovra - il retroscena da Bruxelles : deficit italiano verso il 3% - ci obbligheranno a 5 anni di sacrifici : Il deficit toccherà il 3 per cento e Bruxelles avvierà la procedura per violazione della regola del debito. Risultato: ci aspettano almeno cinque anni di sacrifici per risanare i conti e azzerare il ...