Manovra | l' Europa rimane scettica | che cosa rivela l' indice Ita-Coin

Manovra - Salvini : "Abbiamo l'accordo su tutto - piegati all'Europa? È lei a piegarsi" : 'piegati all'Europa? Piegare si piega lei, abbiamo trovato l'accordo su tutto e su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti graditi all'Europa'. Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo ...

Manovra - l’amara eredità della trattativa con l’Europa : In sintesi, potremmo dire che ci abbiamo perso un sacco di soldi e di credibilità, oltre che di stima, visto che lo scontro è stato a tratti violentissimo e non di rado è smottato a livello personale fra esponenti del governo e della Commissione Europea. Ci abbiamo guadagnato in ogni caso un margine d’azione (forse) più ampio di quello di cui avremmo potuto disporre rispetto al nostro mostruoso debito pubblico, a fronte tuttavia di una Manovra ...

Accordo con l’Europa al 99%Manovra - l’anticipazione di Affari : "Accordo con la Commisione europea sicuro al 99%. Ormai ci siamo". Una fonte ai massimi livelli del governo rivela ad Affaritaliani.it che, salvo improbabili colpi di scena, oggi verrà annunciata l'intesa tra l'Italia è l'Unione europea sulla Legge di Bilancio 2019 che eviterà la procedura di infrazione Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Conte : 'Mai pensato al 2 - 4% come sfida all'Europa - trattiamo a oltranza' : Stiamo lavorando proprio con questo obiettivo: rilancio dell'economia, equilibrio nei conti e rispetto degli impegni presi" sottolineando che l'Italia "non merita" un'eventuale procedura "per il ...

Manovra - Conte : 'Mai pensato al 2 - 4% come sfida all'Europa' : "Non abbiamo mai pensato al 2,4% come un dato simbolico, un indice di sfida all'Europa, ma come fondo per una somma che ci consentiva di non tradire l'impegno con i cittadini. Nel momento in cui si ...

Manovra - lo schiaffo all'Europa a suon di punti percentuale : Il machismo economico di Di Maio e Salvini si risolve in una retromarcia che lascia sul terreno un sacco di macerie, nella convinzione di aver vinto a Bruxelles una partita giocata in realtà contro se ...

Manovra - lo schiaffo all’Europa a suon di punti percentuale : Stai a vedere che non bisognerà ringraziare l’odiato Emmanuel Macron e le sue dispendiose promesse, necessarie per disinnescare il caos dei gilet gialli. Aumenti del salario minimo e altre misure (bonus di fine anno, straordinari detassati, disinnesco dei prelievi dalle pensioni sotto i 2mila euro) che nell’ultima settimana hanno completamente ribaltato il quadro europeo sulle manovre economiche in fase di approvazione da governi e parlamenti ...

Manovra - l'ira degli elettori su Lega e M5S : "Vi siete piegati all'Europa" : Non l'hanno presa bene. Per nulla. Gli elettori di Lega e Movimento Cinque Stelle si sentono "traditi" dai loro leader di riferimento per la decisione di far scendere il deficit dal 2,4% al 2,04%. Una mossa necessaria per evitare la procedura di infrazione ma evidentemente poco apprezzata da chi la considera una "calata di braghe".La retromarcia gialloverde sulla Manovra, presentata ieri da Conte a Juncker, sta andando di traverso ai due partiti ...

Manovra - Conte : “Europa superi rigorismo miope - così non si combatte l’instabilità” : “Occorre superare un rigorismo miope che pretende di combattere un’instabilità con misure che finiscono per favorirla. L’Europa deve perseguire un rapporto equilibrato tra riduzione e condivisione del rischio”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue e dell’Eurosummit del 13 e 14 dicembre. L'articolo Manovra, Conte: “Europa ...

Manovra - ultimatum dell’Europa per correggere il deficit. E la maggioranza spera che Macron sfori il 3% : Entro mercoledì 12 dicembre l’esecutivo M5s-Lega deve presentare una proposta concreta di correzione, con modifiche “considerevoli” al progetto di bilancio nel prossimo triennio e che consenta, almeno nella forma, di rientrare dalla “deviazione senza precedenti” dalle regole Ue che porta Roma verso le sanzioni. È questo l’ultimatum che arriva dall’Europa alla vigilia dell’incontro tra il premier Giuseppe ...

Manovra - l'azzardo fallito con l'Europa e il rischio di una stretta fiscale : ... correggere ora la Manovra verso il 2% di deficit/Pil vuol dire con ogni probabilità darle una intonazione fiscale restrittiva, con quel che comporta in termini di rallentamento di una economia già ...

Manovra - il leghista Dario Galli svela perché vuol cedere all'Europa : 'Come li freghiamo' : Mentre nel governo continua il tira e molla su che cosa e quanto trattare con l'Unione europea per l'approvazione della Manovra, lo spread registrato solo giovedì 6 dicembre ha riportato tutti con i ...

Manovra - Mario Monti : 'Giusto trattare con l'Europa' : Mario Monti commenta l'operato del governo a " Mattino Cinque ", giudicando positiva l'apertura verso l'Europa dell'esecutivo: "E' più che giusto trattare con l'Europa, il governo si è dimostrato più ...

Manovra - Conte cerca una formula che convinca l'Europa : "Procedura d'infrazione non auspicabile" : L'obiettivo, assicurano premier e ministro dell'Economia, è "evitare la procedura d'infrazione", convincere i mercati e abbassare lo spread, ora stabile a quota 289,, "sperando di evitare una nuova ...