Manovra | governo | Trovate coperture Ecco l' accordo Lega-M5s

Manovra - vertice di governo a Palazzo Chigi : “Le coperture per il 2 - 04% ci sono. Trovate le risorse” : Un’ora e mezza di ritardo, poi il vertice tra i big di governo è iniziato a Palazzo Chigi dopo un pre-summit del premier Giuseppe Conte con i tecnici del ministero dell’Economia seguito da un faccia a faccia con Luigi Di Maio e Matteo Salvini per sciogliere i nodi politici. Si cercano tre miliardi e mezzo che mancano all’appello per fermare il countdown verso l’esercizio provvisorio, ‘accontentare’ l’Europa ed ...

Manovra - il governo : “Ci sono le coperture”. Salvini : “Nessuna tassa sulle nuove auto” : Dal vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra, fonti di governo fanno filtrare che le coperture per arrivare al 2,04% di deficit ci sono e i circa tre miliardi mancanti sono stati trovati. Intanto, mentre Luigi Di Maio chiede compattezza e parla di "ore decisive", Matteo Salvini assicura che "non ci sarà nessuna tassa sulle nuove auto".Continua a leggere

Manovra - Salvini : 'Per Bruxelles siamo il governo dell'imprevisto ma non caleremo le braghe' : "Tutti gli impegni che abbiamo preso con gli italiani per una politica migliore che costa meno diventeranno realtà", ha concluso.

Salvini : "Per l'Ue siamo il governo dell'imprevisto" | Manovra - stasera vertice decisivo : "Niente ecotassa - non è nel contratto" | Di Maio : "Sono ore cruciali" : Il ministro dell'Interno a Roma per "portare a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei".

Manovra - in serata il vertice per chiudere Salvini : “Nessuna nuova tassa sull’auto” Di Maio : ‘Mi fido degli alleati di governo’ : Un vertice per ricomporre le tensioni che agitano la maggioranza e trovare la quadra della Manovra. Sarà “per affrontare alcuni temi dirimenti“, come spiegavano ieri sera fonti del governo, che questa sera Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini si troveranno a Palazzo Chigi con il ministro dell’Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Garavaglia e Castelli e il titolare dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro. ...

Governo - Di Maio : "Ore importanti per la Manovra. Non cedere alle provocazioni" : Mentre sulla manovra si moltiplicano i punti di frizione tra Lega e M5s, il vicepremier e capo politico dei 5 stelle Luigi di Maio invita a mantenere il sangue freddo per portare a casa la legge di Bilancio. "Sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. È il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto ...

Manovra - scontro Lega-M5s : in serata vertice di governo : E' previsto in serata un nuovo vertice di governo per superare i nodi legati alla Manovra. L'incontro si terrà a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo ...

Domenica vertice di governo sulla Manovra. Sull'ecotassa nessun braccio di ferro : Domani sera è previsto un vertice a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, il titolare dell'Economia, Giovanni Tria, i sottosegretari Massimo Garavaglia e Laura Castelli, anche per affrontare alcuni temi dirimenti sulla manovra. Secondo fonti di Palazzo Chigi, sull'ecotassa non c'è alcun braccio di ferro. ...

Manovra - fonti Ue : oggi nessun tavolo tecnico - aspettiamo il governo : Le stesse fonti aggiungono che ieri ci sono state discussioni utili a Bruxelles, negli incontri tra il ministro dell'economia Giovanni Tria e i commissari Ue Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici, ma ...

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...