Manovra | Garavaglia ' Governo ottimista sull intesa con la Ue' Sconvocata la commissione

Manovra - Lega all’attacco dell’ecotassa. Garavaglia : “Governo dice no”. Modifica per togliere anche gli incentivi al green : La Lega va all’attacco dell’ecotassa. Un emendamento alla Manovra del Carroccio propone lo stop non solo all’imposta sulle auto più inquinanti ma anche agli incentivi per i veicoli ecologici. Con il sottosegretario all’Economia, Massimo Garavaglia, che nel frattempo smentisce la posizione della sua parigrado in quota M5s, Laura Castelli, e ribalta la posizione del governo: “Come esecutivo diciamo no a qualsiasi nuova tassa, ...