Manovra | ecotassa solo sui suv Di Maio | «Sogni per cambiare l' Italia»

Manovra - l'ecotassa cambia : colpiti i suv e le auto più potenti : MILANO - Ancora bisogna mettere l'ultima parola sulla legge di Bilancio per il 2019, sulla quale pende la necessità di chiudere un accordo con l'Europa sulla base della discesa del deficit/Pil dal 2,4 ...

Manovra - altra intesa : "Coperture trovate" | Salta l'esame in commissione | Ecotassa per auto di lusso e Suv : Dopo giorni di tensioni i due alleati di governo hanno trovato una quadra sui punti "caldi" della Manovra. Di Maio: "Soddisfatto, reddito di cittadinanza e quota 100 ci saranno nei modi e nei tempi già noti. C'è un'intesa anche su una ulteriore riduzione fiscale"

Manovra - ok dal vertice di governo : 'Trovate le coperture - accordo sull'Ecotassa' : Il vertice di governo allargato , Conte, Di Maio, Salvini, Tria, Garavaglia e Castelli, trova a tarda sera le coperture che dovrebbero servire a soddisfare le richieste dell'Unione Europea e evitare ...

Manovra - trovato l'accordo : "Ecotassa per le auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...

Manovra - trovata l’intesa a Palazzo Chigi : “Ecotassa per auto di lusso e Suv. Bonus per ibride. Ok a taglio pensioni d’oro” : Ok all’ecotassa ma solo per i suv e le auto extralusso. Confermato il taglio fino al 40% delle pensioni d’oro. Via libera anche al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle aziende e alla riduzione delle tariffe Inail, mentre il Bonus cultura si potrò utilizzare solo per acquistare ebook e libri, non biglietti di concerti e cinema. Sono. Con un’ora e mezza di ritardo il vertice tra i big di governo è iniziato a ...

Manovra - vertice serale per intesa Conte : per il reddito pronti 7 - 1 miliardi Salvini archivia l'ecotassa : Il premier Giuseppe Conte , i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini , i ministri Giovanni Tria e Riccardo Fraccaro, i sottosegretari all'economia Massimo Garavaglia e Laura Castelli parteciperanno al vertice sulla Manovra che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe iniziare alle 20 a Palazzo Chigi. Summit fondamentale per definire ...

