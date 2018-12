Manovra | con l' Ue intesa ancora lontana | caccia alle risorse | stallo al Senato

Manovra - l'Ue rinvia il giudizio sui conti : ma l'accordo è ancora lontano : Il ministro dell Economia Giovanni Tria invia a Bruxelles un nuovo schema , che disegna una Manovra pi snella. Il deficit si abbassa al 2,04%, la stima di crescita del Pil nel 2019 potrebbe calare ...

Manovra - il governo rifà i conti per quota 100 e pensioni : La politica è questo. Basta volerlo'. 'Se in questo momento si possono tagliare le pensioni d'oro per tutti coloro che non hanno versato i contributi per avere una pensione d'oro così importante, non ...

La Manovra cambia ancora - la Ue concede tempo : Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl bilancio, si consuma la fase finale della complicata partita che dovrebbe chiudersi con un taglio del deficit italiano dal 2,4 al 2%

Manovra - fonti da Bruxelles : concesso più tempo all'Italia - tutto rinviato a gennaio : Molto dipende dai negoziati ancora in corso tra il ministero dell'Economia e la stessa Commissione europea. Il presidente Jean-Claude Juncker può comunque inserire un punto all'ordine del giorno del ...

Manovra - ancora niente accordo con la Ue : rimane il rischio procedura d’infrazione : Il confronto, almeno dal punto di vista dei tecnici Ue, è reso più complicato dal fatto che le cifre e gli scenari macroeconomici presentatati dall'Italia non sono basati su provvedimenti “consolidati”, già adottati dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento. Mercoledì ultima riunione dei commissari prima delle festività: il “caso” Italia ancora non compare all’ordine del giorno...

Manovra - “previsione di crescita del pil 2019 tagliata dall’1 - 5 all’1%”. Tria da Conte per definire le modifiche al testo : L’intesa con la Commissione europea per evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo non è stata ancora trovata. A cinque giorni dall’annuncio che il governo gialloverde ha accettato di rivedere al ribasso il deficit con cui intende finanziare parte della Manovra per il 2019, da Bruxelles non filtra ottimismo. Al momento la legge di Bilancio non figura nell’ordine del giorno della riunione dei commissari Ue in calendario ...

Manovra : fase finale negoziato con Ue - Parlamento in stand-by : Roma, 17 dic., askanews, - Rush finale per il negoziato Italia-Ue sulla Manovra per il 2019. Dopo mesi di trattative che hanno portato il governo a cambiare formalmente già una volta il testo del ddl ...

Manovra - dalle pensioni alla tassa sulle auto Cosa cambia dopo il negoziato con Bruxelles : Le due misure bandiera, reddito di cittadinanza e quota 100, costeranno 4 miliardi di euro in meno. Ancora da sciogliere il nodo delle imposte sui veicoli più inquinanti per finanziare gli incentivi per quelli a bassa emissione

Manovra - il negoziato continua : In serata il ministro dell'Economia Giovanni Tria, chiamato dal premier Giuseppe Conte per definire le modifiche al Bilancio, è arrivato a Palazzo Chigi per un incontro in base all'intesa sui saldi ...

Manovra - Tria al lavoro su battute finali negoziato con Ue : Roma, 17 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è impegnato in prima persona a coordinare la fase finale dei negoziati con la Commissione europea sulla Manovra. Per questo motivo rischia di non poter giungere alla ...

Manovra - Tria al lavoro su battute finali negoziato con Ue : Roma, 17 dic., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è impegnato in prima persona a coordinare la fase finale dei negoziati con la Commissione europea sulla Manovra. Per questo motivo rischia di non poter giungere alla ...

Sushi piccante e fagioli - la cena take away di Salvini al vertice sulla Manovra. Ma anche Conte e Di Maio... : Al governo piace il Sushi. Almeno secondo quanto racconta, a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Alessio Tesciuba, titolare di Daruma Sushi di piazza del Parlamento, a Roma, dove ieri è stato ...

Manovra - Tria invia il nuovo schema all'Ue. Continua il dialogo : Roma, 17 dic., askanews, - Continua il dialogo sulla Manovra con l'Unione europea. Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha inviato a Bruxelles un nuovo schema con le correzioni chieste per evitare l'apertura della procedura d'infrazione. Ora si attende la valutazione della nuova proposta da parte ...

Berlusconi : Manovra? Va cambiato governo : 17.32 "Il problema non è qualche decimale. E' una Manovra che non prevede nulla per tagliare le tasse, per attrarre investimenti, per far ripartire la crescita e l'occupazione". Così il leader di FI, Berlusconi, convinto che la Manovra sia "tutta da riscrivere" e che comunque "bisogna cambiare questo governo". Il governo gialloverde "è il frutto di una manovra di Palazzo,che ha messo insieme gli opposti",dice all'AdnKronos. E avverte Salvini: ...