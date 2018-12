Manovra, anche questa volta l’Unione Europea chiude la porta all’Italia

blogitalia.news

(Di martedì 18 dicembre 2018), scendere al 2,04% non basta a dirlo è proprio Bruxelles Di rado disposto a risolvere un problema se può rinviarlo per un altro giorno, il governo italiano non ce l’ha fatta. Nesta. Non ancora: la trattativa con Bruxelles sulla legge di Bilancio resta apertase ormai siamo quasi oltre il tempo massimo;se la Commissione Ue potrebbe ancora decidere l’innesco di una procedura sui conti dell’Italia già domani. Il governo però non ce l’ha fatta a produrre una proposta che risolva lo stallo, nese perdere altre quarantotto ore a questo punto significa, tra l’altro, rischiare l’esercizio provvisorio di bilancio dal primo gennaio. Oggi c’è un Paese del Gruppo delle sette democrazie più industrializzate del pianeta che, giunto quasi a Natale, non sa ancora da quale legge di Bilancio sarà governato quando rientra dalle vacanze.La causa prossima ...