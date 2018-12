Manovra | accordo raggiunto tra M5S e Lega

Manovra - Salvini : “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose - di fatti e siamo d’accordo su tutto” : “Abbiamo costruito. Accordo su tutto. Mi diverto come un matto a leggere che si dimettono tizio e caio. Abbiamo accordo su ulteriori riduzioni fiscali rimanendo nei limiti auspicabilmente graditi alla Commissione Europa. Abbiamo parlato di cose, di fatti”. Così Matteo Salvini dopo il vertice a Palazzo Chigi. L'articolo Manovra, Salvini: “Leggo di dimissioni… mi viene da ridere. Abbiamo parlato di cose, di fatti e siamo ...

Giuseppe Conte - il trionfo sulla Manovra. Retroscena - l'aut aut a Salvini e Di Maio : senza accordo - se ne va : l'aut aut di Giuseppe Conte a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : o troviamo un accordo sulla manovra o vado a casa. I Retroscena sul vertice di Palazzo Chigi di domenica sera sono concordi: il premier ...

Manovra - governo : "Trovate coperture". Ecco l'accordo Lega-M5s : Resta il taglio fino al 40% delle pensioni d'oro. Ecotassa solo per auto di lusso. Reddito di cittadinanza e Quota 100 "nelle modalità e nei tempi previsti"

Manovra - trovato l'accordo : "Ecotassa per le auto di lusso" : "Le coperture per arrivare al deficit al 2,04% del pil ci sono", assicura il governo. Come? Con l'ecotassa sulle auto - "ma solo quelle extra lusso" - i tagli alle "pensioni d'oro" e la riduzione delle tariffe Inail. Sarebbe questo l'accordo raggiunto questa sera dal governo per evitare le sanzioni dell'EuropaIl premier Giuseppe Conte ha passato ore oggi riunito a Palazzo Chigi con i tecnici del Ministero dell'Economia e Finanza per capire dove ...

Accordo con l’Europa al 99%Manovra - l’anticipazione di Affari : "Accordo con la Commisione europea sicuro al 99%. Ormai ci siamo". Una fonte ai massimi livelli del governo rivela ad Affaritaliani.it che, salvo improbabili colpi di scena, oggi verrà annunciata l'intesa tra l'Italia è l'Unione europea sulla Legge di Bilancio 2019 che eviterà la procedura di infrazione Segui su Affaritaliani.it

Manovra - Di Maio : accordo con Ue solo se manteniamo promesse : "A Bruxelles Conte sta cercando di portare a casa questa legge di bilancio: molti mi hanno scritto 'c'è il rischio che poi perdiamo quota 100, il reddito di cittadinanza, le pensioni minime, gli aiuti ...

