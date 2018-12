Maltempo Macerata | blackout a San Severino Marche

meteoweb.eu

: RT @FerrovieInfo: Disagi per #maltempo nelle #Marche. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Neve #17dicembre - sulsitodisimone : RT @FerrovieInfo: Disagi per #maltempo nelle #Marche. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Neve #17dicembre - FerrovieInfo : Disagi per #maltempo nelle #Marche. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Neve #17dicembre - CronacheMc : MALTEMPO – Moltissimi gli interventi di soccorso a Macerata da questa mattina a causa dei danni della neve. A Tolen… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Operai e tecnici della municipalizzata Assem Spa di Sansono al lavoro dalla scorsa notte, e senza soste, per risolvere i problemi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica causati dall’ondata diche ha visto cadere, anche in tutto il territorio settempedano, diversi centimetri di neve. Distacchi diffusi si sono registrati un po’ ovunque per la caduta diversi alberi.“Al momento – fanno sapere dall’Assem – la città di Sannon è alimentata dall’alta tensione a causa di un guasto più grave sulla rete che da Belforte del Chienti fornisce la nostra cabina primaria di Colotto”.Si è in attesa che gli operatori di Enel Distribuzione intervengano per risolvere il problema.“La situazione viene comunque tamponata da Assem Spa – precisa ancora l’azienda – che sta alimentando la rete cittadina rifornendosi da altre linee ma in media ...