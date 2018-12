Maltempo - Italia nella morsa del gelo : allerta gialla in Toscana : Maltempo, Italia nella morsa del gelo: allerta gialla in Toscana Prosegue l’ondata di freddo nella nostra penisola: disagi in Appennino ma anche in pianura a causa della neve. Mobilitati i mezzi spalaneve in diverse regioni, mentre al Sud sono stati sospesi i collegamenti marittimi tra Napoli e Capri Parole ...

Maltempo : nevica nelle zone colpite dal terremoto in Centro Italia - difficoltà nelle Sae : Le precipitazioni nevose che stanno interessando da ieri il Centro/nord hanno raggiunto anche le zone del Reatino colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. nevicata abbondante nella notte ad Amatrice, ad Accumuli, e relative frazioni. In una nota il Comitato Illica vive denuncia che “per il terzo anno consecutivo il Governo, il commissario, i governatori e i sindaci non sono riusciti a far fronte al gelo e le bufere di neve, assolutamente ...

Meteo : oggi con freddo - neve e Maltempo sull'Italia. Venti intensi al centro-sud - previsioni : La perturbazione atlantica prevista nei giorni scorsi è giunta sull'Italia nella serata di ieri col suo carico di neve a tratti decisamente rilevante come il caso dell'Emilia Romagna e delle...

Allerta Meteo - forte ondata di Maltempo imminente : scatenerà la prima grande nevicata dell’Inverno sull’Italia - Appennino sommerso. MAPPE e DETTAGLI Regione per Regione e Città per Città : 1/18 ...

Maltempo - neve e crollo delle temperature : allerta gialla nel Nord Italia : E' allerta gelo in tutta Italia , con il crollo delle temperature al Centro-Sud e la neve al Nord, dal Piemonte fino a Veneto ed Emilia Romagna. La Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni ...

Meteo Protezione Civile domani : Maltempo al Sud Italia con piogge e temporali : Nella giornata di domani avremo condizioni di instabilità che si concentreranno in particolar modo sul Sud Italia. Tempo stabile al Centro-Nord. Ecco il bollettino Meteo della Protezione...

Allerta Meteo - Santa Lucia spacca l’Italia a metà : freddo e neve al Nord - Maltempo al Centro - sole e caldo al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : 1/18 ...

Maltempo : torna la neve ad Amatrice e Accumoli - borghi colpiti dal terremoto in Centro Italia : Amatrice e Accumoli, borghi del Reatino distrutti dal terremoto del 2016, si sono risvegliate imbiancate dalla neve: interessato l’intero territorio dei due Comuni, comprese le aree dove sorgono le Soluzioni Abitative d’Emergenza. Al momento non si segnalano criticità né per i residenti delle casette, né per la viabilità. E’ la prima nevicata dell’anno nelle zone colpite dal sisma del 2016, mentre si appresta ad iniziare ...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Meteo - ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia : torna il Maltempo : Meteo, ciclone di Santa Lucia in arrivo sull'Italia: torna il maltempo. Come riporta ilMeteo.it importanti novità riguardanti l?ondata di freddo in arrivo per i prossimi giorni...

Maltempo : risveglio invernale in Italia - nevica fino a 500 metri in Puglia : L'aria fredda giunta dai Balcani ha invaso pressocchè tutto il nostro Paese regalando un risveglio sicuramente invernale sia per le basse temperature che per le condizioni di spiccata instabilità...

Maltempo a Reggio Calabria - spettacolare arcobaleno sulle acque del Lungomare “più bello d’Italia” [GALLERY] : 1/16 Foto: Salvatore Dato ...

Previsioni Meteo - nel Sabato dell’Immacolata veloce sfuriata di Maltempo sull’Italia. Domenica migliora - poi freddo : 1/18 ...

Maltempo : 38 trombe d’aria in Italia a Novembre - 482 dall’inizio dell’anno : dall’inizio del mese di Novembre ad oggi sono state ben 38 le trombe d’aria in Italia, più del doppio (+138%) di quelle registrate nello stesso periodo dell’anno scorso. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti al su dati ESWD, l’anagrafe europea degli eventi meteo estremi dalla quale si evidenzia che dall’inizio dell’anno sulla Penisola ne sono state registrate 482. L’ultima ondata di Maltempo con trombe d’aria in Calabria e Puglia – ...