Maltempo | anche i trattori Coldiretti mobilitati come spalaneve

Meteo - Maltempo e gelo al centrosud. Neve anche a basse quote : Una perturbazione all'insegna del tempo gelido porterà freddo intenso e nevicate anche a quote basse nelle regioni del centrosud. Domani le prime schiarite al nord, con il sole che tornerà a fare capolino.Continua a leggere

Maltempo : perturbazione imminente - neve anche a Milano e Bologna : La neve è pronta ad imbiancare numerose città del nord e la perturbazione responsabile di questo "bianco" peggioramento è davvero ad un passo dall'Italia. Insomma sembra non ci siano più dubbi!...

Meteo : tutto pronto per la neve in pianura! Anche rischio gelicidio. Forte Maltempo verso al centro-sud : Come annunciato nei giorni scorsi, una nuova intensa perturbazione atlantica raggiungerà a breve la nostra penisola dove porterà non solo piogge e freddo, ma Anche nevicate fino a quote...

Meteo - Italia nella morsa del Maltempo : freddo - pioggia e neve anche a bassa quota : L'Italia nelle prossime ore sarà alle prese con ben due vortici ciclonici che, spostandosi, porteranno sulla Penisola un carico di pioggia, a tratti anche a carattere temporalesco, ma anche freddo gelido con conseguente abbassamento delle temperature e neve anche a bassa quota e in pianura al centro nord.Continua a leggere

Maltempo : nel Salento gravi danni anche alle spiagge : Le ripetute ondate di Maltempo che nei giorni scorsi si sono abbattute sul Salento non hanno risparmiato le spiagge colpite da fenomeno dell’erosione costiera. La situazione piu’ preoccupante riguarda circa sette chilometri di litorale sabbioso nel comune di Ugento “dove le forti mareggiate hanno completamente cancellato gli arenili spazzando via anche le dune e la vegetazione spontanea”, spiega all’Agi Mauro Della ...

Maltempo e inflazione - Coldiretti : tromba d’aria anche sul carrello della spesa : A spingere il carrello della spesa sono gli effetti devastanti del Maltempo di novembre che ha decimato le coltivazioni e favorito il rincaro dei prezzi con ben 41 trombe d’aria, il 128% in più dello scorso anno. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’aumento dell’inflazione a novembre sulla base dei dati Istat. Alluvioni e bombe d’acqua, oltre al forte vento ed alle temperature elevate in modo anomalo per il periodo, hanno danneggiato ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Centro/Sud : fine Novembre dal sapore d’Inverno - arriva il freddo e anche la prima neve [MAPPE] : 1/15 ...

Maltempo AL SUD - TROMBA D'ARIA A CROTONE E IN PUGLIA/ Video ultime notizie : feriti e crolli anche nel Salento - IlSussidiario.net : MALTEMPO a CROTONE: TROMBA D'ARIA distrugge tetti centri commerciali a Passovecchio. Video choc, ultime notizie: danni anche in PUGLIA.

Meteo - Maltempo anche domani : tromba d’aria a Crotone e in Puglia Le previsioni : In Calabria alcune persone sono state investite dagli oggetti sollevati dal vento. Temporaneo miglioramento a metà settimana ma le temperature caleranno

Maltempo : Federalberghi Veneto - grazie a tecnici venuti anche dal Sud : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - Sono arrivati anche dalla Sicilia e dalla Campania. Fra i tecnici dell’Enel e di Terna ci sono anche loro, al lavoro per ripristinare le linee elettriche e rifornire i generatori di case e alberghi, con temperature sotto lo zero. Proprio dagli albergatori di Belluno e

Maltempo : anche i dipendenti del Trentino possono contribuire : Prosegue la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi che ha come causale “Calamità Trentino 2018”. La Provincia di Trento ha messo a disposizione un conto corrente. Le risorse raccolte saranno impiegate per il finanziamento di iniziative in favore del territorio e della popolazione colpiti dall’emergenza Maltempo che si è verificata negli ultimi giorni di ottobre. Un tavolo tecnico, il cui funzionamento e composizione ...

Maltempo Sicilia : “Faro acceso anche su Rfi” : “anche il caso di Rfi e’ di assoluta priorita’. I binari, in Sicilia, sono tutti a gestione con controllo marcia treno. E’ una buona notizia, nel senso che i livelli di sicurezza ci sono. Ovviamente la qualita’ dei servizi, la puntualita’ dei treni non e’ all’altezza di quanto i Siciliani ci stanno chiedendo. anche li’ dobbiamo mettere un faro sui treni ad alta percorrenza”. Lo ha detto ...

Protezione Civile : Maltempo sull'Italia domani - fenomeni anche di forte intensita'. Previsioni e allerte. : Nella giornata di domani avremo ancora l'azione di questo vortice ciclonico giunto oggi sulla penisola, che apporterà maltempo e anche venti forti su molte regioni. Particolarmente colpite le zone...

Maltempo - prima nevicata della stagione anche sull’Appennino centrale : imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero : prima neve della stagione sulla strada regionale 509 di Forca d’Acero, dove sono stati imbiancati i km dal 9+680 al 13+000. Sul tratto interessato sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo, prima nevicata della stagione anche sull’Appennino centrale: imbiancata la strada regionale 509 di Forca d’Acero sembra essere il primo su Meteo Web.