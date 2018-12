Lombardia | via libera unanime in consiglio a bilancio di 59 | 627mln

Lombardia - in Consiglio regionale odg Lega per Ciclovia Verbano : Milano, 11 dic., askanews, - 'La Ciclovia del Verbano verrà realizzata grazie al sostegno di Regione Lombardia. Per raggiungere quest'obiettivo ho presentato un Ordine del giorno al Bilancio che ...

Casalino - audio contro i tecnici del Tesoro : l'Odg della Lombardia archivia il caso : 'Il Consiglio di disciplina dell'Ordine della Lombardia ha archiviato l'istruttoria su Rocco Casalino' in merito al suo messaggio audio nel quale parlava dei tecnici del Mef. Lo ha annunciato il ...

Il via libera alla cannabis terapeutica in Lombardia può cambiare tutto : cannabis terapeutica in Israele. (Foto: Uriel Sinai/Getty Images) Quello che sta per concludersi non è stato un anno facile per i pazienti della cannabis terapeutica. Nonostante la loro efficacia sia ancora da provare, le cure cannabinoidi sono legali dal 2007, ma una normativa confusa e frammentata, unita a una costante penuria di medicinali, ne rendono l’accesso molto difficile per i pazienti. Presto, però, il quadro potrebbe cambiare. Il 4 ...

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (4) : (AdnKronos) - Per manifestare la contrarietà del proprio gruppo, il capogruppo di +Europa Michele Usuelli ha presentato 100 emendamenti sottolineando come "Il mondo dei pedagogisti è contrario a questo provvedimento che mina il già fragile rapporto tra famiglie ed educatori e certo non costituisce u

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (3) : (AdnKronos) - "La cronaca ci dice che eventuali violenze ai danni dei bambini che frequentano gli asili sono scoperte solo dopo molti mesi dalle denunce e grazie all’installazione di telecamere - ha detto Gregorio Mammì, annunciando il voto favorevole del M5Stelle -. Finanziando l’installazione dell

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido (2) : (AdnKronos) - Lo stanziamento attualmente previsto per l'installazione di telecamere a circuito chiuso è di 300mila euro per il 2019 e altrettanti per il 2020. Per quanto riguarda la formazione degli operatori sono stati erogati 150mila euro nel 2018 e la stessa cifra è prevista per il 2019. L’Aula

Lombardia : Consiglio - via libera ad installazione telecamere in asili nido : Milano, 27 nov. (AdnKronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia con 57 voti a favore e 16 contrari alla legge per incentivare l’installazione di telecamere all’interno degli asili nido della Lombardia. Prevenzione e formazione gli obiettivi principali del provvedimento, che mette in

Lombardia : via libera a pdl su negozi storici - disponibili 2 - 8mln euro : Milano, 26 nov. (AdnKronos) - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta del presidente Attilio Fontana e dell'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, un progetto di legge per valorizzare e sostenere le imprese storiche commerciali e artigianali. Il provvedimento

Lombardia : via libera a pdl su negozi storici - disponibili 2 - 8mln euro (2) : (AdnKronos) - Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 2.780.000 euro: 260.000 euro per ciascun anno dal 2019 al 2021 e serviranno soprattutto per attivare premi e riconoscimenti delle eccellenze fra le migliori imprese storiche storici. Due milioni di euro saranno destinati a investiment

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato (2) : (AdnKronos) - Il garante viene eletto dal Consiglio regionale con le stesse modalità previste per il difensore regionale e dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Percepisce una indennità di carica pari al 20% di quella spettante ai Consiglieri regionali e per l’espletamento

Lombardia : in Consiglio Regione via libera a garante tutela vittime di reato : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità in commissione Affari istituzionali del Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge per l'istituzione del garante regionale per la tutela delle vittime di reato. Il progetto di legge ha come prima firmataria e relatrice Viviana Becc

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' (2) : (AdnKronos) - "Il progetto punterà a migliorare la qualità dell'offerta professionale - ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia - attraverso il rafforzamento delle competenze degli operatori, consentendo un adeguamento di competenze e professionalità dovute al

Lombardia : al via progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps' : Milano, 14 nov. (AdnKronos) - Presentato a Ville Ponti di Varese il progetto Interreg Italia Svizzera 'Upkeep the Alps', dedicato allo sviluppo e alle professioni delle reti escursionistiche. Ne hanno illustrato caratteristiche e potenzialità l'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambia

'Vivi internet - al meglio' - progetto al via dalla Lombardia : Iniziativa di Google, Altroconsumo e Telefono Azzurro per sensibilizzare ad un uso responsabile del web