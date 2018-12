LIVE Sci alpino | Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA | Hirscher favorito | De Aliprandini

LIVE Sci alpino - Parallelo Alta Badia 2018 in DIRETTA : Marcel Hirscher per allungare - l’Italia punta su De Aliprandini e Moelgg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla Gran Risa dopo il tradizionale gigante di ieri, si preannuncia grande spettacolo in notturna su una delle piste più mitiche del Circo Bianco: 32 atleti prenderanno parte al tabellone a eliminazione DIRETTA, il primo turno si disputerà su manche di andata-ritorno mentre dagli ottavi ...

Calabria - indagato Mario OLIVErio - governatore Pd. Lui : "Farò sciopero della fame" : Nell'operazione della Finanza denominata 'Lande desolate' sono coinvolte 16 persone. Per molti anche l'aggravante mafiosa

Calabria - OLIVErio nei guai : 'Accuse infamanti - sciopero della fame' : Roma, 17 dic., askanews, - E' nei guai il governatore della Calabria, Mario Oliverio, per il quale il gip di Catanzaro ha disposto l'obbligo di dimora con l'accusa di abuso d'ufficio aggravato dal ...

Mario OLIVErio indagato - la Dda aveva chiesto i domiciliari. Il presidente : “Accuse infamanti - sciopero della fame” : La Dda di Catanzaro aveva chiesto gli arresti domiciliari per il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio. Il gip Pietro Caré ha accolto la misura cautelare ma ha disposto nei confronti del politico calabrese l’obbligo di dimora nel comune dove risiede, a San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza. Oliverio è accusato di abuso d’ufficio nella gestione di alcuni appalti importanti come l’aviosuperficie di Scalea e l’impianto sciistico ...

OLIVErio in sciopero della fame : "Contro di me accuse infamanti" : “Di fronte ad accuse infamanti ho deciso di fare lo sciopero della fame". E' quanto afferma il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, raggiunto oggi da un obbligo di dimora nel suo paese, San Giovanni in Fiore (Cosenza), nell'ambito di una indagine della Procura di Catanzaro su alcuni appalti. "La mia vita e il mio impegno politico e istituzionale - aggiunge - sono stati ...

Brescia - Lecce 1-1 : cronaca diretta LIVE - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Brescia - Lecce 1-1 74' Doppia chance per i giallorossi, prima Falco e poi Mancosu non riescono a ...

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Davos 2018 : Evgenij Belov vince la 15 km - ottimo settimo posto per Francesco De Fabiani : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare odierne della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. A Davos si disputano la 10 km a tecnica libera femminile e la 15 km a tecnica libera maschile. Sarà una mattina di speranze per la spedizione italiana, soprattutto al maschile, con Francesco De Fabiani che punta ad arrivare verso posizioni importanti della gara. Il suo pettorale di partenza sarà il 56, mentre scieranno con il 24 ...

LIVE Sci alpino - Gigante Alta Badia 2018 in DIRETTA : seconda manche - Marcel Hirscher vuole la sesta - gli italiani per la rimonta disperata : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del Gigante dell’Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo 2018/19. Sulla splendida cornice della Gran Risa Marcel Hirscher, dominatore della prima manche, vuole la sesta vittoria consecutiva sulla pista dolomitica e si è già costruito un bel margine di vantaggio per raggiungere l’obiettivo. La prima manche ha visto l’austriaco rifilare 94 centesimi a Mats Olsson e un secondo ...

