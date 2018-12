L’Iran scarceri il ricercatore Ahmadreza Djalali Ora lo chiedono anche 121 Nobel

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) In una lettera aperta indirizzata alla Guida suprema delAli Kamemei, 121 premihanno chiesto che iliraniano, arrestato nel 2016 e poi condannato a morte per “spionaggio”, possa “tornare a casa da sua moglie e dai suoi figli e continuare il suo lavoro accademico a beneficio dell’umanità“.specializzato in Medicina dei disastri, nato in Iran e residente in Svezia, già collaboratore dell’Università del Piemonte Orientale, è stato arrestato nell’aprile di due anni fa in occasione della sua ultima visita accademica in Iran, su invito ufficiale dell’Università di Teheran.Costretto a firmare una dichiarazione di colpevolezza, poi trasmessa in tv, sotto la minaccia di morte per i suoi figli e la sua famiglia, nell’ottobre 2017è stato condannato alla pena capitale per “collaborazione con un governo ...