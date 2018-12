Le Ore: con La mia felpa è come me a Sanremo Giovani 2018 (VIDEO)

ilnotiziangolo

: Dai dati analizzati nel triennio viene fuori un'immagine positiva degli studenti italiani: sono gli studenti con il… - Linkiesta : Dai dati analizzati nel triennio viene fuori un'immagine positiva degli studenti italiani: sono gli studenti con il… - ArpaPiemonte : Nevicate sulle zone appenniniche con sporadici episodi sulle pianure a sud del Po fino alle prime ore di domani mat… - ItalianAirForce : #Scramble #Oggi ore 10:25 circa: 2 Eurofighter del #37Stormo in servizio di allarme per la difesa dello spazio aere… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Le Ore sono in gara a, dopo aver superato i casting e Areacon successo. Nel corso del festival, il duo presenterà la canzone La miame. Prima di vederli esibire da oggi su Rai 1, conosciamoli da vicino: chi sono le Ore? Scopri con noi il brano scelto per, da chi è composto il duo e quali canzoni hanno fatto finora.Chi sono Le Ore di? Età e biografiaMatteo Ieva e Francesco Facchinetti formano il duo che vedremo forse fra i Big del Festival di2019. L’obbiettivo è raggiungere la vittoria finale e tenteranno questa strada dopo essere riusciti ad ottenere l’applauso di giuria e direttore artistico di Area. Originari di Viterbo e Roma, Facchinetti è omonimo del conduttore e figlio d’arte dei Pooh. Non va confuso tuttavia con l’ex dj Francesco, dato che i due non sono uniti da ...