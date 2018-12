Le farfalle dell' Asu sono le numero due d' Italia

Fuad che toccava le ali delle farfalle emoziona Ragusa : Fuad che toccava le ali delle farfalle ha emoziona to il pubblico del teatro Ideal a Ragusa . In scena i giovani della Compagnia Godot

VIDEO Show delle farfalle a Tu Si Que Vales - l’Italia della ritmica si esibisce in tv su Canale 5 : Grande palcoscenico per le Farfalle che hanno avuto la possibilità di esibirsi a Tu Si Que Vales, il celeberrimo programma campione d’ascolti che va in onda su Canale 5 ogni sabato sera. La Nazionale Italiana di ginnastica ritmica ha messo in mostra tutto il proprio talento con un’esibizione emozionante e unica, proprio come ci hanno abituato a fare nel corso degli anni in gara. Alessia Maurelli e compagne si sono scatenati davanti ...