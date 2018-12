Lavoro | Di Maio | “Centri per l’impiego? Verso sistema pubblico-privato In manovra taglio

Di Maio-Salvini : fiducia in Lavoro Conte : 11.55 "Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta.Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. Manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle pensioni senza penalizzazioni, dai risarcimenti ai truffati delle banche al sostegno alle imprese". Lo dicono ...

Dl semplificazioni - Di Maio : Cdm abolisce Sistri e Registro Lavoro : Roma, 12 dic., askanews, - Il Consiglio dei ministri, con il decreto semplificazioni, ha abolito il Sistri e il Registro unico del lavoro. Lo annuncia su Facebook Luigi Di Maio, vicepremier e ministro ...

Manovra - Di Maio : ‘Dimissioni Tria? Smentisco - sta facendo un ottimo Lavoro’. ‘Censis? Nel 2019 italiani meno arrabbiati’ : “Ho letto il rapporto del Censis che parla di italiani sempre più arrabbiati: hanno ragione, noi siamo i primi arrabbiati per quello che non si è fatto in questi anni e – se riusciamo a portare a casa entro dicembre la legge di bilancio, la legge anticorruzione e il decreto dignità, che è già stato realizzato e sta già stabilizzando in contratti dei precari – secondo me nel 2019 avremo meno ragioni per essere arrabbiati, ma ...

Manovra - Di Maio : “Tria sta facendo un gran Lavoro - M5S non vuole le sue dimissioni” : "Smentisco qualsiasi voce che sta circolando sulla volontà di far dimettere il ministro Tria, sta facendo un grande lavoro. Ho visto che alcuni giornali attribuiscono tale volontà al Movimento 5 Stelle, lo smentisco categoricamente", ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Radio 24.Continua a leggere

Di Maio : 'Tria sta facendo un grande Lavoro - resta al Mef' : Luigi Di Maio tranquillizza sulle voce di un possibile passo indietro del ministro dell'Economia che ieri sera non ha partecipato al vertice con Conte, Salvini e Di Maio sulla manovra. Il vicepremier ...

Di Maio : tagli a costo Lavoro e sgravi : 9.29 Nella Legge di Bilancio "ci saranno novità sul costo del lavoro, stiamo lavorando a una riduzione, e a un ulteriore incentivo alle imprese che assumono a tempo indeterminato". Così il vicepremier Di Maio a Radio 24. Rispondendo alle critiche di Confindustria:con il presidente Boccia"spero di poter dialogare da martedì al tavolo che ho convocato con le piccole e medie imprese(...)se possiamo migliorare la manovra lo faremo",ha ...

Di Maio ne spara un'altra delle sue : il navigator per chi cerca Lavoro : Si chiamerà navigator. Ma non preoccupatevi. Non è un alieno venuto da chissà quale lontano pianeta per colonizzare la terra e sterminare il genere umano. Si tratta della nuova, brillante idea di ...

Vertice Conte-Di Maio-Salvini-Tria - Governo al Lavoro su modifiche : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, impegnato in diversi incontri nella sede del Governo da prima di pranzo è stato visto uscire e non è ancora rientrato. In serata dopo le 18 è previsto un ...

Bernini contro Di Maio : 'Sta trasformando il suo ministero in un cimitero del Lavoro' : Con un post sul proprio blog personale, la capogruppo al Senato di Forza Italia, la professoressa di diritto pubblico comparato Anna Maria Bernini, ha espresso le sue impressioni e valutazioni sugli effetti del Decreto Dignità voluto dal vicepremier e dal ministro del lavoro Luigi Di Maio. Effetti che già in questi mesi stanno impattando direttamente sull'economia del Paese. A proposito degli ultimi indicatori economici, l'ex ministro per le ...

La supercazzola di Di Maio : il "Navigator" del Lavoro : Navigator. Mettetevi bene in testa questa parola e memorizzatela. Perché Navigator sarà la parola dell'anno. Non quello che sta finendo, ma quello che sta per iniziare, s'intende. Anzi il 'mestiere' ...

Grazie a Di Maio e al suo decreto 53 mila persone senza Lavoro da gennaio : Passerà alla storia come il Ministro delle gaffe e della disoccupazione. Luigi Di Maio, per gli amici Giggino, dà il

Di Maio : da Conte Lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - 'Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Di Maio : da Conte Lavoro importantissimo - Tria non si dimette : Roma, 5 dic., askanews, - "Aspetto che i voti alla compagine di governo li diano i cittadini ma Conte a livello internazionale, anche per il dialogo con l'Ue, sta per portare a casa un risultato ...

Ecco l'effetto Di Maio : da gennaio 53 mila posti di Lavoro in meno : In principio fu la manina, una delle tante, che beffarda fece apparire un numero laddove un numero non c'era. E così Luigi Di Maio, lo scorso luglio, tuonava contro la relazione tecnica sul decreto dignità: “C'è scritto che farà perdere 8 mila posti di lavoro in un anno, ma quel numero, che per me n