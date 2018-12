Laura Boldrini | “Da Salvini operazione criminale contro di me”

Violenza a Nuoro contro deputata del M5S - ieri aggressione verbale contro Laura Boldrini : A poche ore dall'aggressione verbale contro l'ex Presidente della Camera, Laura Boldrini, una nuovo episodio di Violenza colpisce il mondo della politica italiana. In questo secondo caso di parla di Violenza fisica, la cui vittima è Mara Lapia, deputata del Movimento 5 Stelle, insultata e colpita nel parcheggio di un supermarket a Nuoro, in Sardegna. La ricostruzione Da quanto si apprende, sabato scorso l'onorevole Lapia è stata vittima di un ...

Laura Boldrini senza scampo - aggredita verbalmente in aeroporto e sopra l’aereo : “Prima gli italiani - Vergognati!” : Boldrini aggredita verbalmente in aeroporto e sopra l’aereo da un uomo Laura Boldrini aggredita al check-in dell’aeroporto. «Prima gli italiani, vergogna, prima gli italiani». Un tizio sulla sessantina, paonazzo e schiumante di rabbia ha apostrofato così Laura Boldrini a Fiumicino, mentre faceva il check-in al gate di imbarco per Milano. Lei ha risposto con un sorriso ed è entrata. L’ex presidente della Camera Boldrini ha preso ...

Intervista a Laura Boldrini : “Contro di me atto di intolleranza - colpa delle fake news di Salvini” : Laura Boldrini, contattata da Fanpage.it, commenta l'episodio di cui è stata vittima ieri pomeriggio sul volo Roma-Milano: "Dire che io che ho rappresentato lo Stato per cinque anni, ricoprendo la carica di presidente della Camera, non abbia a cuore gli interessi degli italiani, è altamente offensivo nei miei confronti, è frutto di una strategia di mistificazione, messa in atto da persone senza scrupoli".Continua a leggere

Dalle teorie complottiste sui vaccini agli insulti a Laura Boldrini : post verità e fake news per Antonio Megalizzi : ... che hanno letto su un blog che vaccinarsi porta all'autismo e che credono più alle teorie complottiste di arricchimento delle cause farmaceutiche, che alla scienza e alla sua oggettività. Questo ...

Laura Boldrini - la proposta di legge contro i video a luci rosse : Laura Boldrini presenterà stamattina, a Milano, la proposta di legge contro il cosiddetto 'revenge porn' . Ovvero la condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet senza il consenso ...

Laura Boldrini su Di Maio e Salvini : “Prima facevano i leoni ora sono delle pecore” : Boldrini punta il dito contro il governo, definendo Salvini e Di Maio due pecorelle Nelle ultime ore il governo ha infatti fatto i conti con un passaggio del deficit dal 2,4 per cento al 2,04 per cento. Un cambio di marcia che lascia intendere come la battaglia d’Europa sui conti si sia trasformata in una trattativa ad oltranza che in questo momento pende di più dalla parte di Bruxelles. L’Ue ha infatti messo nel mirino quota 100 e ...

Laura Boldrini attacca il governo : i leoni adesso fanno le pecorelle : Italia ed Europa viaggiano verso l'intesa dopo aver sfiorato una crisi senza precedenti. Qualora, infatti, Roma e Bruxelles non avessero trovato un'intesa sulla manovra italiana sarebbe accaduto ciò che non si era mai verificato nella storia dell'Unione Europea. L'Italia si era detta pronta ad andare avanti per la propria strada pur di riuscire a mettere in campo quota 100, il reddito di cittadinanza e quanto scritto nel contratto di governo ...