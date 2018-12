L’amica geniale | trama e anticipazioni ultima puntata | Lila sposa | tensione al matrimonio

L’amica geniale - anticipazioni trama ultima puntata 18 dicembre : I fidanzati e La promessa : Dopo l’enorme successo di pubblico raccolto nei primi tre appuntamenti sfiorando più volte il 30% di share, si chiude la prima stagione de L’amica geniale con il settimo e l’ottavo episodio, in onda su Rai1 martedì 18 dicembre a partire dalle 21.25. Così arriviamo alla conclusione – momentanea, visto che una seconda stagione è già in produzione – delle storie di Lila e Lenù e della vecchia Napoli che fa da sfondo ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’amica geniale - anticipazioni trama puntata 11 dicembre : Le scarpe e L’isola : A partire dalle 21.25, su Rai1, va in onda il terzo appuntamento stagionale con L’amica geniale, l’attesissima serie tv tratta dai romanzi successo di pubblico di Elena Ferrante. Lila e Lenù sono cresciute ma la loro vita sentimentale e professionale si complica mentre entrambe sono alla ricerca della propria strada, che passi prima attraverso l’amore o la vita professionale, e mentre compiono il loro percorso capitano loro ...

L’amica geniale 2 - Seconda Stagione : La Storia Del Vero Cognome! : L’amica geniale 2 dopo lo straordinario esordio torna in tv con il sequel della prima Stagione. Il racconto seguirà le vicende di Elena e Lila, entrambe prese dalle proprie vite, costrette ad affrontare diverse difficoltà ma unite dal profondo affetto! Dopo la grande attesa suscitata al pubblico con la prima Stagione de L’amica geniale, sugli schermi già dal prossimo anno potrebbe arrivare la Seconda Stagione della fiction, dal nome L’amica ...

L’amica geniale : Elena Ferrante chi è? Parla Saverio Costanzo : Elena Ferrante chi è? Le parole del regista de L’amica geniale, Saverio Costanzo Chi è Elena Ferrante? Non è un segreto per nessuno, ormai, che il nome Elena Ferrante non è altro che uno pseudonimo con il quale la vera autrice (o vero autore) de L’amica geniale e molti altri libri di grande successo, firma le sue opere. E proprio grazie all’enorme riscontro che L’amica geniale sta avendo in termini di ascolti, grazie alla ...

La Rai risponde alle accuse di censura per L’amica geniale : “Abbiamo tutelato il nostro pubblico” : Dopo l'assordante silenzio delle prime ore, contattata da La Stampa, la Rai ha risposto sulla censura de L'Amica Geniale parlando di una decisione presa di comune accordo con gli altri produttori della serie. I commenti sono contrastanti e in queste ore si è detto di tutto sulla famosa scena tagliata nell'ultima puntata andata in onda de L'Amica Geniale e mentre alcuni sono certi che il concetto sia arrivato con la sola lacrima che ha solcato ...

L’amica geniale - la Rai censura la scena delle molestie sessuali : “Tutela nei confronti del pubblico” : Chi ha letto i libri del ciclo de L’Amica Geniale, guardando la serie televisiva su Rai 1 si è accorto di una “taglio” messo in atto da mamma Rai. Nel secondo episodio in onda l’11 dicembre, intitolato L’Isola, uno dei momenti più drammatici del primo libro della tetralogia scritta da Elena Ferrante è stato tagliato con l’accetta. Nel libro il personaggio della sedicenne Lenù (Elena) viene baciata e toccata – ...

L’amica geniale - la Rai ha fatto bene a censurare la scena dello stupro? : Nel 1564 la Congregazione del Concilio di Trento stabilì che le nudità dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina erano oscene e decise di censurarle ordinando che fossero dipinti dei vestiti sopra i corpi michelangioleschi. A pensarci oggi, ci pare assurdo il gesto allora compiuto ed anzi, siamo ben contenti che i vestiti siano stati dipinti ad acquerello e che quindi si siano potuti facilmente eliminare, riportando l’opera alla sua ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

«L’amica Geniale» : se la Rai «taglia» la violenza di Lenù : L'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeL'amica genialeNon è una censura, piuttosto una versione più soft, più leggera di quella inizialmente pensata da Saverio Costanzo. La sesta puntata dell’Amica Geniale andata in onda su Raiuno martedì 11 dicembre presenta, infatti, qualche taglio in più rispetto a ...

L’amica geniale censurata su Rai1 : la scena della violenza ad Elena è andata in onda negli Usa : Si era parlato molto della violenza subita da Elena ne L'Amica Geniale lo scorso martedì ma quello che si è visto è stato davvero poco o niente. Molto è stato lasciato all'immaginazione con le lacrime che solcavano il viso della povera protagonista e le mani di Donato Sarratore che scorrevano sotto la coperta. Oltre che una violenza si è trattato di un vero e proprio atto di pedofilia che, molto probabilmente, il pubblico Rai non avrebbe ...

L’amica geniale - scena censurata (VIDEO). Dove vederla : scena censurata, L’amica geniale. Video Elena violentata: come vederlo E’ andata in onda ieri, martedì 11 dicembre 2018, in prima serata su Rai1 la terza e penultima puntata de L’amica geniale, composta dal quinto e sesto episodio: nella puntata di ieri de L’amica geniale, come si è appreso oggi in rete, è stata censurata la scena della violenza sessuale subìta da Elena, detta Lenù. La Rai, come hanno scritto Fanpage.it e ...

L’amica geniale : la Rai censura la scena di violenza subita da Lenù : L'Amica Geniale Le forbici della censura Rai hanno colpito ancora. A farne le spese è questa volta L’Amica Geniale, la serie firmata da Saverio Costanzo in onda con successo al martedì sera su Rai1. Nell’episodio dal titolo L’Isola, trasmesso ieri sera, sono state tagliate alcune scene legate alla violenza subita da Lenù (Margherita Mazzucco) per mano di Donato Sarratore (Emanuele Valenti). A differenza della versione ...

Ascolti tv - L’amica geniale stravince la prima serata e anche la giornata e sfiora i 7 milioni : Il terzo appuntamento con L’amica geniale, in prima serata su Rai1, ha confermato il successo strepitoso delle prime due puntate e ha portato la fiction a toccare quasi i sette milioni di spettatori. Molto seguiti anche i programmi di informazione a causa dell’attentato di Strasburgo, che ha consentito a Porta a porta di registrare un milione e 99.000 spettatori così come l’edizione straordinaria del TG1 delle 22.28 ha fatto il ...