L' Amica Geniale | episodi 7 e 8 del 18 dicembre | Lila si fidanza con Stefano

Spoiler L'Amica Geniale - appuntamento finale : Stefano costretto a chiedere aiuto ai Solara : Martedì 18 dicembre viene trasmesso su Rai Uno l'appuntamento finale con la serie televisiva 'L'Amica Geniale' che sta ottenendo un buon riscontro per quanto riguarda il livello degli ascolti. La storia delle due amiche inseparabili ha incuriosito i milioni di telespettatori: è già stata confermata la seconda stagione della fiction ispirata alla penna della scrittrice Elena Ferrante. Lila e Lenù vivono un momento difficile nella loro vita: la ...

L'Amica Geniale : il fidanzamento e le nozze di Lila - Elena torna a Napoli : Martedì 18 dicembre andrà in onda su Rai 1 il quarto ed ultimo appuntamento della fiction L'Amica Geniale, la serie televisiva più seguita di questa stagione. La quarta puntata sarà suddivisa nei due nuovi episodi intitolati 'I fidanzati' e 'La promessa', dove ci saranno nuovi colpi di scena. Tra i fatti principali di questa puntata assisteremo al legame sempre più profondo che si instaurerà tra Lila e Stefano che infine convoleranno a ...

L’Amica Geniale 2 - Seconda Stagione : La Storia Del Vero Cognome! : L’amica geniale 2 dopo lo straordinario esordio torna in tv con il sequel della prima Stagione. Il racconto seguirà le vicende di Elena e Lila, entrambe prese dalle proprie vite, costrette ad affrontare diverse difficoltà ma unite dal profondo affetto! Dopo la grande attesa suscitata al pubblico con la prima Stagione de L’amica geniale, sugli schermi già dal prossimo anno potrebbe arrivare la Seconda Stagione della fiction, dal nome L’amica ...

Anticipazioni L'Amica Geniale quarta e ultima puntata : Lila ricattata dai Solara : Su Raiuno si avvicina la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction L'amica geniale in programma per martedì 18 dicembre alle ore 21.30 circa. Un ultimo appuntamento che si preannuncia a dir poco imperdibile per gli oltre sette milioni di spettatori che nel corso di queste settimane si sono affezionati alle vicende delle due protagoniste Lila e Elena. Per loro arriverà il momento della resa dei conti finale e di tracciare un ...

L’Amica Geniale : Elena Ferrante chi è? Parla Saverio Costanzo : Elena Ferrante chi è? Le parole del regista de L’amica geniale, Saverio Costanzo Chi è Elena Ferrante? Non è un segreto per nessuno, ormai, che il nome Elena Ferrante non è altro che uno pseudonimo con il quale la vera autrice (o vero autore) de L’amica geniale e molti altri libri di grande successo, firma le sue opere. E proprio grazie all’enorme riscontro che L’amica geniale sta avendo in termini di ascolti, grazie alla ...

Anticipazioni quarta puntata de L'Amica Geniale : Lila si sposa ed Elena si fidanza : Martedì 18 dicembre una delle serie tv più famose di Rai 1 si appresterà a salutare tutto il suo pubblico con un gran finale ricco di sorprese e colpi di scena, stiamo parlando de "L'amica geniale". La fiction basata sul best seller di Elena Ferrante infatti concluderà la sua messa in onda con la trasmissione della sua quarta puntata che includerà al suo interno gli ultimi due episodi della prima stagione. Gli episodi in questione saranno il 7 e ...

Tagliata la scena di violenza nell'«Amica geniale» : Monta la polemica in rete per la scena Tagliata della puntata dell'Amica geniale intitolata L'Isola in onda martedì scorso. La Rai ha deciso di edulcorare la sequenza in cui la protagonista Elena ...

La Rai risponde alle accuse di censura per L’Amica Geniale : “Abbiamo tutelato il nostro pubblico” : Dopo l'assordante silenzio delle prime ore, contattata da La Stampa, la Rai ha risposto sulla censura de L'Amica Geniale parlando di una decisione presa di comune accordo con gli altri produttori della serie. I commenti sono contrastanti e in queste ore si è detto di tutto sulla famosa scena tagliata nell'ultima puntata andata in onda de L'Amica Geniale e mentre alcuni sono certi che il concetto sia arrivato con la sola lacrima che ha solcato ...

L'Amica Geniale : la Rai oscura la scena dell'abuso fisico su Elena : L'ultima puntata andata in onda della nuova serie "L'amica geniale" è stata una tra le puntate più emozionanti e intense di sempre. La parte che, sicuramente, ha destato maggiore scalpore è stata quella conclusiva dove si è visto la giovanissima Elena Greco subire un abuso fisico da Donato Sarratore, il padre di un suo ex amichetto di scuola. La scena, tuttavia, è stata sapientemente oscurata dalla Rai per tutelare i telespettatori, anche se ...

Censurata in Italia la scena di molestie ai danni dalla protagonista de 'L'Amica geniale' : Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda in Italia la terza puntata della Serie ”L’amica geniale” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di una scena giudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision ...

Sanremo 2019 - le attrici di L'Amica Geniale ospiti (Anteprima Blogo) : Continuiamo su TvBlog ad anticipare i nomi degli ospiti che calcheranno il palco del teatro Ariston per il Festival di Sanremo in programma a febbraio prossimo con diretta su Rai1. Secondo quanto risulta a Blogo, ci dovrebbero essere le quattro attrici di L'amica geniale, la serie tv diretta da Saverio Costanzo che sta ottenendo ottimi ascolti sulla prima rete della tv pubblica oltre che grande consenso da parte della critica. Si tratta ...

L’Amica Geniale - la Rai censura la scena delle molestie sessuali : “Tutela nei confronti del pubblico” : Chi ha letto i libri del ciclo de L’Amica Geniale, guardando la serie televisiva su Rai 1 si è accorto di una “taglio” messo in atto da mamma Rai. Nel secondo episodio in onda l’11 dicembre, intitolato L’Isola, uno dei momenti più drammatici del primo libro della tetralogia scritta da Elena Ferrante è stato tagliato con l’accetta. Nel libro il personaggio della sedicenne Lenù (Elena) viene baciata e toccata – ...

L’Amica Geniale - la Rai ha fatto bene a censurare la scena dello stupro? : Nel 1564 la Congregazione del Concilio di Trento stabilì che le nudità dipinte da Michelangelo nella Cappella Sistina erano oscene e decise di censurarle ordinando che fossero dipinti dei vestiti sopra i corpi michelangioleschi. A pensarci oggi, ci pare assurdo il gesto allora compiuto ed anzi, siamo ben contenti che i vestiti siano stati dipinti ad acquerello e che quindi si siano potuti facilmente eliminare, riportando l’opera alla sua ...

Anticipazioni L'Amica Geniale ultima puntata : Elena in silenzio su Donato : Si avvia verso la fine l’amata fiction L’Amica Geniale. Martedì 18 dicembre andranno in onda su Rai Uno le ultime 2 puntate di cui vi sveliamo le Anticipazioni. Tratta dal primo romanzo di Elena Ferrante, la fiction racconta la storia di Elena e Lila, due bambine cresciute in un rione di Napoli negli anni ‘50 e della loro amicizia che va avanti negli anni nonostante le difficoltà. Episodio 7 “I fidanzati”, Lenù sconvolta Nella penultima puntata ...