La scoperta di un lago di acqua liquida sotto la superficie di Marte tra le “top 10

Andrea Pinna : l’ex viaggiatore di Pechino Express alla scoperta del Lago di Garda con #IVIAGGIDIPINNA : Continua l’avventura de #IVIAGGIDIPinna, nata da un’idea di Andrea Pinna in collaborazione con Connect, questa volta la meta è il meraviglioso Lago di Garda. Questo quarto viaggio sarà più breve dei precedenti ma altrettanto divertente, la partenza è programmata per sabato 24 novembre e il rientro per domenica 25. Per il fine settimana, Pinna ed i suoi compagni si immergeranno nell’incantevole e suggestiva atmosfera del Lago di Garda, per ...