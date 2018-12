La Rai è ancora in mano al Pd Dopo i guai al Csm | ancora nessun ‘cambiamento’

Biathlon - Dorothea Wierer è ancora sul podio con 4 errori! MakaRainen vince l’inseguimento di Hochfilzen - tre azzurre nelle 7! : Dorothea Wierer non si ferma più, è letteralmente incontenibile e conquista il quarto podio consecutivo nella Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. L’azzurra conclude al terzo posto l’inseguimento di Hochfilzen dopo il trionfo dell’altro ieri nella sprint in terra austriaca e si conferma in testa alla classifica generale: l’altoatesina conserva il pettorale giallo davanti a Kaisa Makarainen che oggi è riuscita a vincere ...

Suburra 2 su Netflix a febbRaio con la scalata al Campidoglio : Spadino e Aureliano ancora fianco a fianco? : Il conto alla rovescia può iniziare: Netflix ha annunciato che Suburra 2 arriverà il 22 febbraio con una scalata che i fan non scorderanno. Dopo il rocambolesco finale della prima stagione tra morti, addii e la furia di Aureliano, tutto tornerà al proprio posto, o quasi, visto che la serie riprenderà con un salto temporale di tre mesi e a quindici giorni dalle elezioni del nuovo sindaco di Roma.Suburra 2 IN ONDA A febbraio 2019Tratta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : Dorothea Wierer per l’allungo - ma l’avversaria è Lisa Vittozzi. MakaRainen ancora cecchino (quasi) infallibile? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono le donne. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica classifica generale, sulle prime due competizioni, con la nostra Dorothea Wierer che guarda tutti dall’alto e Lisa Vittozzi pronta a starle sulle code per superarla. Le due azzurre sono andate ben oltre il 90% al poligono, e solo la ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer INFALLIBILE! E’ ancora sul podio dietro un’irreale MakaRainen. Quarta Lisa Vittozzi : Una gara strepitosa. L’ultimo atto della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) ha regalato una prestazione sontuosa delle primattrici dell’inseguimento femminile. Vince ancora la finlandese Kaisa Mäkäräinen, tre volte trionfante nella classifica generale, che concede il bis dopo la sprint di ieri. Per la finnica si tratta del 25° sigillo in Coppa ed una dimostrazione di grandissima ...

F1 - Raikkonen veste ancora… Ferrari : il finlandese sfreccia a Porvoo al volante di un’auto del Cavallino [FOTO E VIDEO] : Il finlandese ha partecipato all’ultimo evento ufficiale da pilota Ferrari, sfrecciando al volante di una supercar e firmando autografi Kimi Raikkonen continua a rappresentare la Ferrari, in attesa di chiudere definitivamente il rapporto con il Cavallino. Il pilota finlandese infatti ha partecipato ad un evento Shell a Porvoo, guidando un’auto stradale della Casa di Maranello e firmando autografi ai propri fan. Vestito con polo ...

Ascolti TV | Martedì 4 dicembre 2018. Ancora boom per L’Amica Geniale (30.1%). La Mummia 9.1%. Male La Vita in Diretta (14%-1 - 7 mln) che si fa acchiappare da Geo su Rai3 (13.9%-1 - 8 mln) : L'Amica Geniale Nella serata di ieri, Martedì 4 dicembre 2018, su Rai1 il secondo appuntamento con L’Amica Geniale ha conquistato 7.045.000 spettatori pari al 30.1% di share (nel dettaglio primo episodio: 7.302.000 – 28.5%; secondo episodio: 6.725.000 – 32.5%). Su Canale 5 la prima tv de La Mummia ha raccolto davanti al video 2.049.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 la terza puntata de Il Ristorante degli Chef ha ...

Ancora tensioni Mosca-Kiev - l'UcRaina vieta l'ingresso a uomini russi | : Il presidente Poroshenko ha annunciato che sarà impedito ai soggetti di sesso maschile di età tra i 16 e i 60 anni di entrare nel Paese. La russia al momento non intende replicare con misure speculari,...

Appena nominato ancora in ballo? La Lega in Commissione Vigilanza pensa già alla sostituzione di Coletta da direttore Rai3 : direttore di rete ancora per poco. Stefano Coletta potrebbe lasciare la guida di Rai3 tra non molto tempo, nonostante sia stato confermato solo due giorni fa dal Cda di Viale Mazzini presieduto da Marcello Foa. Come anticipato dal blog Antenne e confermato ad HuffPost da fonti informate, la Lega ha pianificato la sostituzione di Coletta alla direzione della terza rete del servizio pubblico.Oggi i membri della Commissione di Vigilanza Rai si sono ...

Casting ancora aperti per alcuni programmi Rai e per uno spot pubblicitario : Casting tuttora aperti per alcune note trasmissioni in onda su canali RAI come Detto Fatto e Soliti Ignoti - Il Ritorno, alla ricerca, rispettivamente, di varie figure (che vanno da soggetti interessati ai consigli di esperti fino alla partecipazione come modelli/e) e di numerosi concorrenti. Sono inoltre aperte le selezioni gestite da Galaxia Casting per la realizzazione di un importante spot pubblicitario. Detto Fatto e Soliti Ignoti - Il ...

Il Ristorante degli chef al via su Rai2 bocciato ancora prima della messa in onda : ecco perché si poteva farne a meno : bocciato. Questo è il nostro giudizio sul "nuovo" programma che prenderà il via oggi, 20 novembre, su Rai2, Il Ristorante degli chef. Pentole, ricette e sudore ai fornelli possiamo accettarli solo quando solo cooking show puri a metterli in scena e non copie e mix di programmi già visti e rivisti come questo. Dieci concorrenti chiamati a dimostrare di saper cucinare e gestire un Ristorante (una via di mezzo tra Masterchef ed Hell's Kitchen) e ...

Per Un Medico in Famiglia 11 manca ancora l’ufficialità? Il parere di Lino Banfi e la decisione della Rai : Sembrava fatta per Un Medico in Famiglia 11. Proprio quest'estate, Lino Banfi aveva dichiarato di essere disposto a tornare per un eventuale undicesima stagione, che avrebbe concluso in bellezza le storie della Famiglia di nonno Libero. Nell'intervista, l'attore pugliese ammetteva che la Rai non aveva ancora dato il via libera alla produzione di nuovi episodi, e la notizia lasciava i fan nello sconforto più totale. A distanza di mesi, com'è ...

In Siria ancora vittime civili per i Raid della coalizione americana - : La coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha bombardato con l'aviazione il villaggio di al-Bukaan nell'est della provincia Siriana di Deir-ez-Zor: 40 civili sono rimasti uccisi, riferisce ...

Gaza : Hamas - se ancora Raid altri razzi : ANSA, - TEL AVIV, 13 NOV - Il portavoce dell'ala militare di Hamas ha minacciato di colpire Beersheba e Ashdod se Israele persiste nella sua aggressione" sulla Striscia. Anche la jihad islamica ha ...